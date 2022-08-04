網球／挺過搶7考驗 詹詠然聖荷西闖8強

我國網將本周紛紛展開美網前的硬地熱身戰，女網好手詹詠然和巴西搭擋瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia）以外卡參加聖荷西女網賽，今天首輪挺過「搶7」考驗，直落2力退美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／湯生（Taylor Townsend），8強就位。

地主組合2020年曾打進美網4強，不過台巴組合首盤把握住關鍵分，兩度突破地主組合發球局，以6：2先下一城；第二盤成破發大戰，兩組人馬各有3個發球局遭突破，戰局進入「搶7」。

「搶7」中仍由台巴組合先掌握破發球分優勢，4：1領先也一路維持，最終就以7：4拿下勝利，8強門票到手。

詹詠然妹妹詹皓晴本周也在聖荷西參賽，她和日本搭擋青山修子前天就挺進8強，明天將碰列第3種子的美國美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）。

詹詠然／瑪伊亞8強對手也已出爐，將和今年3月印地安泉女網賽奪冠的中國大陸組合徐一璠／楊釗煊爭4強資格。