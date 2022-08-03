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跆拳道／世青少賽開紅盤 中華隊首日進帳兩獎牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國小將李奕圻（左一）踢下世界青少年跆拳道錦標賽男子45公斤級銀牌。圖／取自世跆盟官網
我國小將李奕圻（左一）踢下世界青少年跆拳道錦標賽男子45公斤級銀牌。圖／取自世跆盟官網

因疫情停辦一年的世界青少年跆拳道錦標賽，昨天在保加利亞首都索非亞重新登場，中華跆拳道隊第一天賽程就傳回佳音，義峰高中小將李奕圻踢下青少年男子45公斤級銀牌，來自南寧高中的黃敬芸也帶回青少女44公斤級銅牌，為為期6天的賽事開出紅盤。

世界青少年跆拳錦標賽從1996年開始舉辦，兩年一屆，我國歷屆累積10金、21銀、22銅，獎牌榜名列第4，其中東京奧運摘下銅牌的跆拳道女將羅嘉翎，2018年完成世青少女子55公斤級連霸，成我國首位世青少賽連兩屆摘金的選手。

2020年賽事因新冠肺炎疫情停辦，今年賽事在索非亞重燃戰火，共有超過90國、1250位選手與會；為期6天的賽事共有20個量級登場，首日進行男子45公斤級和女子42公斤級和44公斤級賽事，我國小將就有兩項闖進4強。

男子45公斤級，李奕圻一路踢進金牌戰，最終才以0：2敗給南韓對手。

黃敬芸在青少女44公斤級4強賽以1：2敗給伊朗對手，無緣打進最終戰，仍為中華隊帶回第一面銅牌。

青少女42公斤級，來自平鎮高中的范羽喬首輪就遭遇最終奪金的伊朗選手，以0：2敗陣。

中華隊今年在總教練朱建安領軍下出擊，首日就進帳兩面獎牌，今天第分2日賽程有機會在女子46公斤級、女子49公斤級、男子48公斤級和男子51公斤級再挑戰頒獎台。

李奕圻踢下世界青少年跆拳道錦標賽男子45公斤級銀牌。圖／取自世跆盟官網
李奕圻踢下世界青少年跆拳道錦標賽男子45公斤級銀牌。圖／取自世跆盟官網
李奕圻踢下世界青少年跆拳道錦標賽男子45公斤級銀牌。圖／取自世跆盟官網
李奕圻踢下世界青少年跆拳道錦標賽男子45公斤級銀牌。圖／取自世跆盟官網

跆拳道 中華隊

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