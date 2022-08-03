足球／東亞盃後不停歇 中華女足要將消極防守轉為積極

中華女足在上月底完成東亞盃決賽圈賽事後，已於日前返台並結束「3＋4」的自主檢疫，隊員也將回到各自母隊備戰20日開踢的木蘭聯賽下半季賽事，國家隊總教練顏士凱在今天出席「國小足球訓練教科書」分享會活動時也表示，接下來國家隊仍會維持一個月集訓7至10天的步調，為明年的世界盃洲際附加賽持續備戰。

中華女足這次東亞盃決賽圈賽事面對中國大陸、日本和南韓雖然3戰全敗，不過在與地主日本隊的賽事中由蘇芯芸先馳得點，踢進中華女足在東亞盃決賽圈史上的首顆進球，完成了總教練顏士凱賽前設定的3個目標之一，包括進球、3戰失球6球內以及拿下積分。

在今天出席中華足協發行「國小足球訓練教科書」分享會活動時，顏士凱在談到蘇芯芸的進球時直言，對於團隊的信心確實有很大的幫助，「畢竟是在正式的錦標賽中從日本隊腳下踢進一球，且還是領先的一球，確實不容易。」

對於接下來備戰洲際附加賽的計畫，顏士凱指出雖然女足隊隊員都已經歸隊備戰20日開踢的木蘭聯賽下半季賽事，但仍會維持每個月集訓7至10天的步調，接下來也預計會有出國移訓的計畫。

顏士凱強調，經過這次東亞盃的洗禮後，國家隊下一階段的調整目標將是從消極防守進化為積極防守，「消極防守是不讓對手得分，而積極防守則是把球控在腳下，尋找機會反擊得分，而10搶3（洲際附加賽）是每一場都要贏的比賽，而不是只求不失球，所以如何保有球權將變得很重要。」