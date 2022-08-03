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羽球排名賽／與壓力共存 左手怪拍林俊易闖會內

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易挺進第二次全國排名賽男甲單會內賽。記者曾原信／攝影
林俊易挺進第二次全國排名賽男甲單會內賽。記者曾原信／攝影

上月台北羽球公開賽，22歲土銀新星林俊易8強賽拍下「羽球王子」王子維，精彩表現獲得不少關注，本周第二次全國羽球排名賽從會外賽打起的他拋開壓力，會外賽連過兩關，明天起將和另外4名隊友一起在會內16強爭晉級。

左手持拍的林俊易，2019年美國公開賽摘冠，知名度瞬間提升，他笑說有3年前經驗，這次台北公開賽討論度提升，雖有壓力但已能共處，不過回到國內賽事心態仍有些變化。

「打國際賽，我是去衝擊別人，國內賽我打法會被針對，對手心態像是我在打國內賽。」林俊易透露，排名賽打會外賽反而壓力比會內賽打，不過今天以21：16、21：15拍下合庫蔡承翰，拿到會內資格已打階段目標，他笑說：「明天開始就放開來打就好！」

林俊易挺進第二次全國排名賽男甲單會內賽。記者曾原信／攝影
林俊易挺進第二次全國排名賽男甲單會內賽。記者曾原信／攝影

林俊易去年排名賽首輪出局，今年才要從會外賽打起，連過兩關晉級會內後，首輪就要強碰第一次排名賽冠軍、列頭號種子的亞柏呂家弘，

排名賽是杭州亞運國手的依據賽事，會內首輪就有硬仗，目前世界排名74的林俊易提到，若能選上杭州亞運國手當然再好不過，參加國際賽爭取世界排名也是另種方法，像排名賽後他也沒太多休息時間，馬上要飛去蒙古參加挑戰賽，盼年底時至少能擠身世界前50。

林俊易 羽球 亞運

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