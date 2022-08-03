足球／從小建立台灣風格 足協發行國小足球訓練教科書

配合體育署足球6年發展計畫，中華足球協會今天舉行「國小足球訓練教科書」分享會，邀請到負責執筆的呂桂花、顏士凱、李彥廷、張博翔等人一同分享撰寫心得，對於過去20到30年各界不斷敲碗的足球訓練教科書順利出版，呂桂花也直言，希望能夠讓想從事足球運動教學的教練，或是學童家長能夠從中獲取相關知識。

體育署在107年推出足球6年發展計畫，並希望中華足協能夠在學校足球聯賽參與隊數逐年增加之際，編撰各級學校足球教學及訓練教材，足協也找來呂桂花、顏士凱、余祥義、賴麗琴、張博翔、李彥廷共同執筆，讓這次的「國小足球訓練教科書」應運而生。

在今天的分享會上中華足協秘書長方靖仁表示，台灣足球過去就一直希望有個訓練圭臬可循，不過在各方意見不一的情況下始終難產，但這次在體育署的推動下由中華足協出版的「國小足球訓練教科書」，將讓基層教練有個教材可以照著走，並讓他們知道台灣足球適合什麼樣的風格，又該如何保護幼苗的安全。

這次的「國小足球訓練教科書」共有6大章節，其中在足球訓練章節中就編列了68個教案，並透過圖解的方式讓內容淺顯易懂，負責執筆的呂桂花就表示，國內基層足球近年蓬勃發展，不過很多學童都是從足球教室或是俱樂部開始接觸這項運動，而很多指導者並非都是專業科班出身，希望透過這次的教科書讓他們有教材可以參考，也讓想要接觸足球運動的學童家長，能夠從中了解足球訓練方式。

呂桂花強調，這次的教科書發行希望能夠讓基層足球教練或是指導者知道足球訓練的目的與意義，並掌握小孩成長發育的過程，以及技術教學和指導方式的拿捏，「不過並不是看了這本書就能帶隊奪冠，而是希望教練能夠從中得到一些基本知識後，繼續精進自己。」