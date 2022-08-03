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網球／曾俊欣迎生涯重大勝利 ATP官網標籤「下一代新星」

聯合新聞網／ 綜合報導
我國男網好手曾俊欣近日在墨西哥表現十分亮眼，讓ATP官網讚譽有加特地專文介紹，並標籤為「下一代新星」。 法新社
我國男網好手曾俊欣近日在墨西哥表現十分亮眼，讓ATP官網讚譽有加特地專文介紹，並標籤為「下一代新星」。 法新社

我國男網好手曾俊欣近日在墨西哥拿下生涯ATP會內賽首勝，讓ATP官網讚譽有加、特地專文介紹，並在標題上將他標籤為「下一代的網壇明星」。

近日將滿21歲的曾俊欣，下周世界排名將來到創個人新高的81名，而他本周於墨西哥舉行的洛斯卡沃斯男網賽，首輪就用2個6：4輕鬆淘汰美國對手查佩爾（Nick Chappell）順利晉級16強，官網就以「下一代的ATP明星曾俊欣在洛斯卡沃斯以勝利為開端」為題報導，祝賀他迎來ATP生涯會內賽首勝。

報導中稱讚20歲的曾俊欣ATP250賽是初體驗不見生澀，很快就找到節奏，一發得分率高達84%，全場沒有任何破發點，只花了1小時31分就直落二淘汰對手。

文中也提到曾俊欣本季已贏得班加羅、穆西亞等挑戰賽冠軍，還在日前的法網從會外賽一路殺進會內賽，下周最新世界排名將上升至個人新高的81名，他下一戰將挑戰去年冠軍名將、也是英國一哥諾里（Cameron Norrie），此外他的新世代總決賽排行榜也來到第8名，目標是年底於米蘭舉行的ATP新生代總決賽，期望能順利獲得出賽資格。

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