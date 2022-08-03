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網球／瓦解賽末點！曾俊欣雙打逆轉闖關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
昨天迎接ATP單打會內賽首勝的「夜市球王」曾俊欣，今天雙打也有斬獲。 歐新社
昨天迎接ATP單打會內賽首勝的「夜市球王」曾俊欣，今天雙打也有斬獲。 歐新社

昨天迎接ATP單打會內賽首勝的「夜市球王」曾俊欣，今天雙打也有斬獲，他和阿根廷搭擋埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry）上演逆轉勝，且是「超級搶10」瓦解對手一個賽末點下搶8強門票。

本周排名升到新高84名的曾俊欣，選擇ATP 250的墨西哥卡波聖盧卡斯公開賽作為美網前第一站熱身賽，昨天他先打下會內單打勝利，今天雙打也延續勝場，和埃切韋里克服首盤只拿1局劣勢，第二盤把握住第4局的破發機會，以6：3追平法國馬廷（Fabrice Martin）／克羅埃西亞史庫戈爾（Franco Skugor）。

決勝的「超級搶10」中，台根組合先取得9：6的「賽末點」，但前3次機會都沒把握，反讓對手連拿4分、取得10：9的結束比賽機會，所幸台根組合瓦解危機，連兩球都突破對手發球，最終驚險以12：10完成逆轉勝，8強門票入袋。

單、雙打並進的曾俊欣，明天雙打休兵，單打就要在中央球場對戰世界排名12的英國「一哥」諾里（Cameron Norrie）；這場台英對決排在壓軸場，將在現任俄羅斯「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）出賽後接棒上陣。

曾俊欣 美網 Daniil Medvedev

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