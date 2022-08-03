羽球排名賽／最老女單！白馭珀再拚一回

31歲年紀已算國內女單「高齡」選手，合庫好手白馭珀還不打算放棄選手生涯，今天全國第二次排名賽會外賽以24：22、21：13拍下台電余芊慧後，取得會內資格的她透露，仍以2年後的巴黎奧運為目標，不會輕言放棄。

白馭珀原本世界排名僅次「一姊」戴資穎，上周遭中租「交大學霸」許玟琪超車，本周兩人分屬第37和38名，不過白馭珀對「二姊」變「三姊」並不在意，她笑說：「沒搶著當第2，要就要拚第1啊！」

世界排名最佳20的白馭珀透露，對排名仍有目標，「最佳是20，希望能突破自己，進到前16，16是奧運資格，也是一個大賽的分界。」

她坦言就自己年紀來說，「再打就這兩年」，他給自己的設定就是拚到巴黎奧運，「還想試試看，看自己還能不能進步、有沒有競爭力。」她笑說，最初也沒想過選手生涯延續那麼久，但近兩年遇新冠肺炎疫情，國際賽計畫大亂，還需要更多強度高的賽事找回狀況。

白馭珀會外賽連闖兩關，打進全國排名賽會內賽。記者曾原信／攝影

白馭珀坦言，就今年賽季來看，自己還有許多進步空間，排名賽後就會為22日東京登場的世錦賽做準備，希望選手生涯尾聲再寫突破。

本周進行的全國排名賽是杭州亞運遴選標準賽事，今天結束甲組會外賽程，明天展開各項會內賽。