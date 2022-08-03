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田徑／U20世青賽葉柏廷跳高闖決賽 謝元愷跨欄準決賽止步

中央社／ 安台北3日電
台灣男子跳高小將葉柏廷今年2月在港都盃才以2公尺17締造生涯最佳成績，3日在U20世界青年田徑錦標賽男子跳高資格賽，也以2公尺08輕鬆晉級決賽。 圖／中華田協提供
台灣男子跳高小將葉柏廷今年2月在港都盃才以2公尺17締造生涯最佳成績，3日在U20世界青年田徑錦標賽男子跳高資格賽，也以2公尺08輕鬆晉級決賽。 圖／中華田協提供

台灣男子跳高小將葉柏廷，今天在U20世界青年田徑錦標賽男子跳高資格賽跨越2公尺08，順利通過資格賽挺進決賽，可惜謝元愷在男子110公尺跨欄準決賽遭到淘汰。

2022年U20世界青年田徑錦標賽今年在哥倫比亞的卡利舉行，比賽從當地時間8月1日起至8月6日為止、為期6天，台灣共派出4名選手參賽。

今年2月港都盃，葉柏廷才以2公尺17創造個人最佳，並打破高懸19年的大會紀錄，讓他一躍成為台灣U20男子跳高歷年第4傑。

有趣的是，過去葉柏廷在國中時，曾是排球、籃球與田徑三棲運動員，不過後來他發現，只有跳高才是他的「真愛」，因此高中後也把重心放在田徑之上。

這次U20世青田徑賽男子跳高17名選手，共分成2組進行資格賽，取成績較佳的12人晉級決賽，葉柏廷在A組以2公尺08過關，並列資格賽最佳成績順利晉級，台灣時間8月6日凌晨將進行最終決賽。

至於年僅16歲、台灣U18青年男子110公尺跨欄（欄架高度99.1公分）紀錄保持人謝元愷，他在首趟預賽飆出不俗的13秒75，在所有參賽選手當中排名第10，順利挺進準決賽。

男子110公尺跨欄準決賽分成3組，僅取每組前2晉級決賽，此外另取2人擇優晉級，排在A組出賽的謝元愷，準決賽未能再進一步，僅繳出13秒90名列分組第7，未能晉級最終決賽。

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