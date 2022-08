F1／阿隆索轉戰奧斯頓馬丁 阿爾卑車隊急扶正小將卻搞烏龍

四屆F1世界冠軍、現效力奧斯頓馬丁(Aston Martin)的車手維特爾(Sebastian Vettel),上周正式宣佈將在本季結束後退休,近日車隊隨後宣布將與阿爾卑車隊(Alpine F1 Team)的2屆F1世界冠軍阿隆索(Fernando Alonso)簽下複數年合約頂替,而阿爾卑車隊則隨即宣佈扶正小將皮亞斯特里(Oscar Piastri),但他本人卻在昨日拋出震撼彈,宣布不會代表車隊出戰比賽,這也讓F1圍場頓時陷入混亂。

奧斯頓馬丁的當家車手維特爾,在近日宣佈退休後,車隊隨即與現役年齡最大的車手阿隆索簽下一份複數年合約,對此他也發出聲明:「奧斯頓馬丁車隊有出色的後勤與專心致志在贏得比賽,是車界最讓人興奮的團隊之一,我認識車隊老闆及他的兒子同時也是車隊車手的斯托爾(Lance Stroll)很多年了,他們非常有企圖心,可望在F1取得成功。」他也強調自己還是想獲勝:「我仍有野心想成為成功團隊的一部分,我看到了激情和表現的慾望,我打算在F1再次獲勝,所以我必須抓住正確的機會。」

皮亞斯特里(Oscar Piastri) 截圖自Oscar Piastri推特

而另一方面阿隆索疑似在未與阿爾卑車隊告知情況下,就對外宣布與阿斯頓馬丁簽下合約,這也讓阿爾卑迅速扶正皮亞斯特里,但就在昨日他卻在推特上表示消息來源錯誤,自己另有規劃,「我並沒有與阿爾卑簽下2023年的合約,因此明年將不會代表他們出戰」。據《ESPN》報導,皮亞斯特里疑似將與旅麥凱倫(McLaren)車隊簽下合約,極有可能在下賽季代表這支英國老牌勁參賽。

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.