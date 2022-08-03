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田徑／亞洲快腿新勢力崛起 U20世錦賽百米前6名佔3席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
田徑百米亞洲新勢力竄起，U20賽事中前6名就有3人來自亞洲，包含日本的柳田大輝(左)。 路透社
田徑百米亞洲新勢力竄起，U20賽事中前6名就有3人來自亞洲，包含日本的柳田大輝(左)。 路透社

在哥倫比亞卡利舉行的世界U20田徑錦標賽，今天舉行眾所矚目的男子100公尺決賽，最終由波札那新生代快腿特博格（Letsile Tebogo）以9秒91再度刷新自己所保持的U20世界紀錄摘金，不過更值得注意的是本屆賽事中前6名選手中共有3名亞洲面孔。

今年世界U20田徑錦標賽男子100公尺賽場，除了特博格獨領風騷外，幾名來自亞洲的選手表現也成為這項賽事的另一大焦點，其中預賽馬來西亞選手亞辛（Muhammad Azeem Fahmi）就跑出僅次於特博格的10秒09成績，改寫馬來西亞全國紀錄，而來自泰國的16歲小將汶頌（Puripol Boonson）和日本柳田大輝則是分別以10秒20、10秒24分居預賽第3、4名。

準決賽中這3名亞洲年輕小將也繼續技驚四方，其中4月剛打破泰國男子100公尺全國紀錄的汶頌，在準決賽也跑出10秒09的成績領先所有選手，並再一次改寫全國紀錄，柳田大輝也衝出10秒15的生涯最佳成績，皆晉級到決賽。

而今天凌晨登場的決賽，最終汶頌也以10秒12的成績與第3名的南非選手理查森（Benjamin Richardson）幾乎是同時抵達終點，至於亞辛也跑出10秒14的佳績，柳田大輝則是10秒24，以第5、6名的成績抵達終點。

綜觀這次的U20世錦賽男子百米賽，16歲的汶頌、18歲的亞辛都跑出了10秒09的成績改寫自己國家的全國紀錄，至於18歲的柳田大輝也以10秒15的成績改寫個人最佳紀錄，這批新快腿的崛起將成為明年亞運各國都不能忽視的浪潮。

田徑 世錦賽 亞運

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