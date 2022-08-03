田徑／剩30公尺就開始慶祝 特博格再破U20百米世界紀錄

緊接在世錦賽之後，世界U20田徑錦標賽本周在哥倫比亞卡利登場，其中日前剛在世錦賽預賽以9秒94改寫世界U20男子100公尺紀錄的19歲波札那新生代快腿特博格（Letsile Tebogo），今天在決賽中再度衝出9秒91成績摘金，短短20天內再度改寫U20世界紀錄。

過去一年來快速竄起的波札那飛毛腿特博格，今年已經多次跑出10秒內的佳績，包括4月份在國內波札那舉行的國際邀請賽中就跑出9秒96的成績超越U20世界紀錄，可惜紀錄並未得到認證，但上月在美國尤金舉行的世錦賽中，特博格又在預賽衝出9秒94的佳績，總算將U20世界紀錄納入囊中。

在經過世錦賽的洗禮後，這次U20世錦賽特博格幾乎是沒有任何對手，預賽他就先跑出10秒整的成績改寫大會紀錄，儘管準決賽只跑出10秒14，但特博格仍是在該分組中以第1名晉級到決賽。

而今天凌晨登場的決賽，他在起跑後就取得領先位置，甚至在最後30公尺已確定摘金時，就轉頭舉起右手對身旁對手念念有詞，最終更以9秒91的成績，短短不到20天內第二次改寫U20男子100公尺世界紀錄。

至於我國男子110公尺跨欄（0.991m）好手謝元愷，今天則是在準決賽登場，以13秒90的成績無緣晉級決賽，而男子跳高葉柏廷則是在資格賽登場，順利越過2公尺08的晉級門檻。