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高球／首場高協東區月賽落幕 花蓮楊家姊妹摘后冠
史上第一場中華高協東區月賽2日在花蓮球場落幕，楊喻棠、楊喻丞姊妹不出所料，以一路領先的態勢分膺女子C組及D組后冠，從北區前來挑戰的北市仁愛小學應屆畢業生蔡宇泓強龍壓境，在男子C組稱王，花蓮海星小學李致勳、李俊澔兄弟檔，也是地主希望所繫，分別贏得男子C組亞軍及D組冠軍。
承辦賽事的花蓮高球委員會主委黃冠欽表示，為了在花蓮舉辦第一場東區月賽，在地的信宇建設林玉富董事長慨捐百萬新台幣，聘請前國家隊教練楊珺如及長春職業教練陳溪水每周固定駐點，將學校高球社團成員打造為競技選手，雖然選手進步明顯，但因起步較晚，整體技術水平與西部各區仍有差距，「每個分組的冠軍和亞軍選手的差距至少20桿起跳，表示菁英選手不足，競爭力仍待加強，透過比賽可更了解哪些地方待補強。」
兩天的比賽，女子C組楊喻棠的164桿為與賽29名選手最佳，抓鳥4隻，亦為與賽11位女子選手唯一抓鳥的選手，花蓮高球委員會總幹事楊昌斌認為，只有水平相近，才能達到激勵的效果，「這些數據告訴我們，我們才剛剛踏出第一步，還有很多努力的空間。」
花蓮球場去年曾經承辦北區月賽，備受好評，為了進一步落實東區高球發展，避免當地選手長途跋涉至北、中、南其他各區參賽，中華高協王政松理事長因此開辦東區月賽，造福宜、花、東三地基層高球幼苗，展現靈活的決策。
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