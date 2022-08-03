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影／走位嚴重！綜合格鬥家鼻子遭打歪 苦求裁判讓比賽繼續

聯合新聞網／ 綜合報導
綜合格鬥家布萊克佩里上週末參加錦標賽時，不慎遭對手打歪鼻子。圖擷自daily mail
綜合格鬥家布萊克佩里上週末參加錦標賽時，不慎遭對手打歪鼻子。圖擷自daily mail

綜合格鬥家布萊克佩里上週末參加錦標賽時，不慎遭對手打歪鼻子，鼻子走位程度嚇壞現場觀眾，而布萊克佩里仍站起來想繼續比賽，但被場邊裁判與醫師喊停。

根據《每日郵報》報導，布萊克佩里上週於美國加州參加中量級比賽的第一輪賽事中，遭對手馬賽爾（Marcel McCain）用膝蓋襲擊，他再次跳起來準備進攻，但裁判和場邊醫師站起來喊停。

因為布萊克佩里的鼻子被攻擊到嚴重變形，且需要立即就醫。即便布萊克佩里不斷懇求醫師讓他完賽，但醫生仍拒絕他的請求，希望他立即就醫。

布萊克佩里也在自己的IG上分享近況給粉絲，他寫道：「不幸地是，我的醫生不讓我去參加第二輪比賽」，並感謝現在即時為他檢查傷勢的醫護人員，他也告訴粉絲自己會盡快休養恢復，早點回到戰場。

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