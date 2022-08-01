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網球／延續溫布頓勝利 辛納粉碎西班牙小蠻牛第5冠夢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
辛納(左)擊敗阿爾卡拉斯。 擷圖自推特
辛納(左)擊敗阿爾卡拉斯。 擷圖自推特

上月溫布頓才對決過，西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利好手辛納（Jannik Sinner）台灣時間今天凌晨在克羅埃西亞的烏馬格公開賽決賽再碰頭，贏家同樣是辛納，他在首盤失守下演出逆轉勝，粉碎阿爾卡拉斯的本季第5冠美夢。

阿爾卡拉斯和辛納分屬烏馬格公開賽前2種子，兩人繪師最終戰，阿爾卡拉斯雖以7：6（7：5）先下一城，但辛納後兩盤都以6：1拿下，逆轉迎接生涯第6座ATP金盃。

這才是辛納本季首度打進決賽，他說：「我當然非常開心，今年對我有些難熬，有些不幸的時刻，但我們仍努力訓練，成為更好球員、變更好的人，但我也知道我還有很多東西要繼續進步。」

辛納全場面臨9個破發危機，但全部都化解，加上第二盤第3局首度突破對手發球局，成為2小時25分鐘大戰勝家，ATP巡迴賽的對戰成績也推進到2勝1敗。

上周排名才晉升到世界第5的阿爾卡拉斯，連兩周打進決賽都鎩羽而歸，但今天公布的最新世界排名仍提升到世界第4，再創個人新猷。

溫布頓

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