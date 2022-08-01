歐國盃女足／延長賽勝德國 英格蘭終結國際大賽冠軍荒
歐國盃女足冠軍戰，英格蘭今天靠凱利（Chloe Kelly）在延長賽進球，終場2比1擊敗德國奪冠，英格蘭女足在爆滿主場觀眾面前獲得隊史首座國際大賽金盃。
法新社報導，凱利第110分鐘在溫布利球場（Wembley）爆滿8萬7192名主場觀眾面前，於門前趁亂及對方門將沒能清乾淨的瞬間將球撥進，終止英格蘭男、女足球56年來在世界盃或歐國盃等重大國際賽的冠軍荒。
凱利及時從十字韌帶撕裂傷復原並趕上本屆歐國盃，並在冠軍戰最後一刻當上全國英雄。
她賽後受訪時說：「作為一個看著足球長大的年輕女孩，這就是夢想。感謝在我復健過程裡的所有人，我一直深信能打歐國盃，且能扮演致勝英雄，天哪，我這些隊友真是太棒了。」
凱利賽後受訪還沒完就中斷，與觀眾及隊友齊聲高唱歐國盃金曲Sweet Caroline慶祝奪冠。
英格蘭第62分鐘由替補圖尼（Ella Toone）接獲隊友妙傳破防對方越位陷阱，長距離跑動一路單刀殺到德國禁區前起腳破門先馳得點。
今天勝利女神未垂青德國，賽前熱身時隊長兼頭號得分銳刃波普（Alexandra Popp）竟肌肉拉傷，雖然發揮強大韌性於第79分鐘靠瑪古爾（Lina Magull）勁射扳平，卻在延長賽一記門前亂陣失球，無緣金盃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言