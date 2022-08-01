快訊

陳明通兩次聲明態度急轉 6千字說不清論文門兩大疑點

國3傳重大車禍！南下57.6K客運翻覆「橫跨三車道」多人受傷 路況大塞車

LPGA／蘇格蘭女子高球賽 徐薇淩並列第62坐收

中央社／ 台北1日電
台灣旅美高球女將徐薇淩今天在蘇格蘭女子公開賽最終輪射下2鳥、吞3柏忌，揮出73桿，4輪合計以低於標準1桿的287桿，並列第62。 美聯社
台灣旅美高球女將徐薇淩今天在蘇格蘭女子公開賽最終輪射下2鳥、吞3柏忌，揮出73桿，4輪合計以低於標準1桿的287桿，並列第62。 美聯社

台灣旅美高球女將徐薇淩今天在蘇格蘭女子公開賽最終輪射下2鳥、吞3柏忌，揮出73桿，4輪合計以低於標準1桿的287桿，並列第62。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）蘇格蘭女子公開賽，總獎金200萬美元（約新台幣6051萬元）今天在蘇格蘭亞爾郡舉行最終回合賽事。

徐薇淩前2輪各揮出72桿、67桿，排名一度升至第25，但第3輪未能有所發揮，打出75桿，排名跌至第55。

徐薇淩今天最終輪從第1洞出發，前9洞表現穩健，在第4、5洞連續捕鳥，但轉場後表現有落差，在第12至15洞領到3柏忌，以73桿繳卡，4輪合計287桿，以並列第62作收，接下來將為8月4日登場的英國女子公開賽作準備。

日本22歲的古江彩佳賽前與領先群之間還有4桿差距，今天最終輪狂打10鳥且0柏忌的完美演出，單日繳出球場最低桿的62桿，4輪總桿數是低於標準21桿的267桿，以3桿的優勢逆轉奪得個人生涯首座LPGA冠軍。

韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）、法國選手波蒂兒（Celine Boutier）前3輪結束並列領先，最終輪各揮出71桿、69桿，波蒂兒4輪總桿數以270桿，拿下第2，高寶璟4輪累計以272桿，並列第5。

徐薇淩 高寶璟 高爾夫

延伸閱讀

高球／蘇格蘭女子高球賽第3輪 徐薇淩暫並列第55

獲2022 ISC特殊包裝獎肯定 格蘭菲迪中秋精裝禮盒登場

黑白喵玩到一半尾獸化！「炸毛蹲馬步」姿勢帥翻 網笑：JOJO立？

全新湖水綠！皇家禮炮26年王者品桶系列 全球限量問世

相關新聞

歐國盃女足／延長賽勝德國 英格蘭終結國際大賽冠軍荒

歐國盃女足冠軍戰，英格蘭今天靠凱利（Chloe Kelly）在延長賽進球，終場2比1擊敗德國奪冠，英格蘭女足在爆滿主場觀...

LPGA／蘇格蘭女子高球賽 徐薇淩並列第62坐收

台灣旅美高球女將徐薇淩今天在蘇格蘭女子公開賽最終輪射下2鳥、吞3柏忌，揮出73桿，4輪合計以低於標準1桿的287桿，並列...

冰球／U20世錦賽 中華隊再奪金

全台只有一座標準冰球場，我國冰球代表隊仍突破訓練困境，今年4月先在土耳其打下U18男子世界冰球錦標賽第三級A組冠軍，創下...

羽球／奧運奪金一周年 麟洋瞄準世錦賽

去年的7月31日，我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打下東京奧運金牌，成為我國第一組奧運殿堂奪牌的羽將；東奧奪金一周...

羽球／居家服亮相 戴資穎透露補充元氣秘訣

剛在台北公開賽打下本季第3冠的羽球「一姊」戴資穎，今天褪下球迷熟悉的戰袍，以日常家居造型拍攝滴雞精廣告，瞄準下月東京世錦...

網球／未來之星夢幻對決 西班牙小蠻年再戰義大利新星

上周漢堡公開賽雖錯過本季第5冠，西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）仍成為本世紀進入世界前5的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。