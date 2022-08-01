LPGA／蘇格蘭女子高球賽 徐薇淩並列第62坐收

台灣旅美高球女將徐薇淩今天在蘇格蘭女子公開賽最終輪射下2鳥、吞3柏忌，揮出73桿，4輪合計以低於標準1桿的287桿，並列第62。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）蘇格蘭女子公開賽，總獎金200萬美元（約新台幣6051萬元）今天在蘇格蘭亞爾郡舉行最終回合賽事。

徐薇淩前2輪各揮出72桿、67桿，排名一度升至第25，但第3輪未能有所發揮，打出75桿，排名跌至第55。

徐薇淩今天最終輪從第1洞出發，前9洞表現穩健，在第4、5洞連續捕鳥，但轉場後表現有落差，在第12至15洞領到3柏忌，以73桿繳卡，4輪合計287桿，以並列第62作收，接下來將為8月4日登場的英國女子公開賽作準備。

日本22歲的古江彩佳賽前與領先群之間還有4桿差距，今天最終輪狂打10鳥且0柏忌的完美演出，單日繳出球場最低桿的62桿，4輪總桿數是低於標準21桿的267桿，以3桿的優勢逆轉奪得個人生涯首座LPGA冠軍。

韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）、法國選手波蒂兒（Celine Boutier）前3輪結束並列領先，最終輪各揮出71桿、69桿，波蒂兒4輪總桿數以270桿，拿下第2，高寶璟4輪累計以272桿，並列第5。