羽球／奧運奪金一周年 麟洋瞄準世錦賽

去年的7月31日，我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打下東京奧運金牌，成為我國第一組奧運殿堂奪牌的羽將；東奧奪金一周年的今天，「麟洋配」正為下月底東京登場的世錦賽準備，期待到「福地」能複製佳績。

「麟洋配」東奧奪金的過程充滿戲劇行，小組賽首戰落敗陷入晉級不利局面，但接續拍下包括世界第一的印尼「小黃人」山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）在內的各國好手，最終打下中華代表團第2面金牌，「從地獄爬回來」的奪金歷程成代表團在東奧的經典之一。

「麟洋配」今年表現略為掙扎，但在剛落幕的台北羽球公開賽打進本季第一場決賽，為下月22日開戰的世錦賽注入正面消息。

王齊麟2018年世錦賽和前搭檔陳宏麟打下銅牌，「雙麟配」成台灣羽球史上首組打下世錦賽獎牌的組合；陳宏麟之後退役，促成「麟洋配」成軍，去年正是「麟洋配」奪金教練，今年「麟洋配」也有機會在陳宏麟指導下挑戰世錦賽紀錄。

東京奧運受新冠肺炎疫情影響，延後一年才舉行，今天「麟洋配」奪金周年，距離2024年巴黎奧運也只剩兩年。