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羽球／奧運奪金一周年 麟洋瞄準世錦賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）去年的7月31日在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為我國羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）去年的7月31日在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為我國羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。特派記者余承翰／東京攝影

去年的7月31日，我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打下東京奧運金牌，成為我國第一組奧運殿堂奪牌的羽將；東奧奪金一周年的今天，「麟洋配」正為下月底東京登場的世錦賽準備，期待到「福地」能複製佳績。

「麟洋配」東奧奪金的過程充滿戲劇行，小組賽首戰落敗陷入晉級不利局面，但接續拍下包括世界第一的印尼「小黃人」山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）在內的各國好手，最終打下中華代表團第2面金牌，「從地獄爬回來」的奪金歷程成代表團在東奧的經典之一。

「麟洋配」今年表現略為掙扎，但在剛落幕的台北羽球公開賽打進本季第一場決賽，為下月22日開戰的世錦賽注入正面消息。

王齊麟2018年世錦賽和前搭檔陳宏麟打下銅牌，「雙麟配」成台灣羽球史上首組打下世錦賽獎牌的組合；陳宏麟之後退役，促成「麟洋配」成軍，去年正是「麟洋配」奪金教練，今年「麟洋配」也有機會在陳宏麟指導下挑戰世錦賽紀錄。

東京奧運受新冠肺炎疫情影響，延後一年才舉行，今天「麟洋配」奪金周年，距離2024年巴黎奧運也只剩兩年。

李洋提到，肯定會希望再代表台灣出征巴黎奧運，不過台灣男雙也十分競爭，現階段先將目標放在世錦賽和明年的杭州亞運，「如果真的有幸能再代表台灣參加奧運，肯定希望不論最後怎樣的成績，在場上的表現都能不負代表台灣出征奧運的這個機會與身分。」

我國羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）去年的7月31日在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為我國羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌，兩人在賽後與教練陳宏麟（中）相擁慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）去年的7月31日在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為我國羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌，兩人在賽後與教練陳宏麟（中）相擁慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）去年的7月31日在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為我國羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌，兩人在賽後相擁慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）去年的7月31日在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為我國羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌，兩人在賽後相擁慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

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