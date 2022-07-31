冰球／延長賽退地主 中華隊U20首度奪金

今年4月，我國小將才在土耳其打下U18世界冰球錦標賽第三級A組奪冠，創下隊史新猷，今天U20男子冰球世錦賽再傳捷報，中華隊金牌戰靠著延長賽致勝進球，以5：4力退地主墨西哥，同樣是首度摘冠，明年將首度進軍二級舞台。

延長賽攻進致勝分的周宏秝，獲選賽會最佳前鋒，4強同樣扮演致勝功臣擊敗以色列隊的他說：「經過3年疫情，能在世錦賽奪冠感覺很不真實。」

今年U20世錦賽在墨西哥克雷塔羅進行，原本賽事1月就要登場，受新冠肺炎疫情影響，延到7月才舉行。2010年才首度在賽事亮相的中華隊，過去都是在三級努力，今天奪下冠軍，明年將可晉升到二級，創下隊史新頁。

台灣目前只有台北小巨蛋一個標準的冰球場地，中華隊U20教練鄭崇佑提到，代表隊訓練十分辛苦，除了時間有限，時段也常是深夜，但全隊一起通過考驗，「現在晉級到第二級的B組，我們希望贏下另一個冠軍，持續進步。」

中華冰球協會祕書長黃意中提到，台灣屬於亞熱帶國家，加上目前只有一個標準冰場，許多中南部選手有時都要當天來回辛苦訓練，能在冰球賽場拿下好成績十分不易，今年兩個冠軍都為代表隊注入強心針，期待未來繼續突破。