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中職／兩天18支好強！20歲林子豪轟出最年輕全壘打賽冠軍

羽球／居家服亮相 戴資穎透露補充元密秘訣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎以居家造型拍攝新廣告。圖／娘家提供
戴資穎以居家造型拍攝新廣告。圖／娘家提供

剛在台北公開賽打下本季第3冠的羽球「一姊」戴資穎，今天褪下球迷熟悉的戰袍，以日常家居造型拍攝滴雞精廣告，瞄準下月東京世錦賽的小戴也透露，平時國外征戰就常透過熬雞精補充元氣體力。

小戴在新廣告中換上白橘配色的家居服，以「很多人都會問我，不打球的時候做什麼？」作為開場白，展現出球場外的朝氣和活力；這支廣告也以「透過日常的滋補，成為心中的滋養」為主題，特寫小戴日常生活中的滋補時光。

平時忙於訓練與征戰各項賽事的戴資穎提到，自己很喜歡在早餐、比賽後喝一碗熬雞精，熱熱喝暖呼呼的很舒服，也可以有效率地在運動後補充元氣體力，現在喝熬雞精已經成為戴資穎每日自我保養的習慣。

小戴還透露，像今天早上拍廣告前，她就先喝了一碗熬雞精，非常暖胃又能夠補充到營養，且除了自己喝也會準備滴雞精給家人，一起享用、一起幫家人抗疲勞。

剛結束5到7月的密集亞洲賽程，小戴接續將瞄準8月22日開打的世錦賽，上屆她打下追平我國最佳成績的銀牌，今年將在東京挑戰推進紀錄。

戴資穎以居家造型拍攝新廣告。圖／娘家提供
戴資穎以居家造型拍攝新廣告。圖／娘家提供

戴資穎 世錦賽 羽球

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