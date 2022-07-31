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網球／未來之星夢幻對決 西班牙小蠻年再戰義大利新星

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 路透
西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 路透

上周漢堡公開賽雖錯過本季第5冠，西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）仍成為本世紀進入世界前5的最年輕選手，台灣時間明天凌晨他更要和義大利新星辛納（Jannik Sinner）在克羅埃西亞的烏馬格公開賽決賽碰頭，重演今年溫布頓對決戲碼。

兩位未來之星上月才在溫布頓第四輪碰頭，當時辛納4盤大戰出線，獲得8強賽對決衛冕軍約克維奇（Novak Djokovic）機會；這次再對陣，兩人分居烏馬格前2種子，列第2種子的辛納說：「決賽會非常難打，大家都很期待這次對決。」

辛納4強賽以6：1、6：3擊敗會外賽一路晉級的同胞阿加梅諾內（Franco Agamenone），阿爾卡拉斯則是3盤拍下義大利對手澤皮耶里（Giulio Zeppieri），辛納認為兩人4強賽都有很好表現，「我要試著打出些好內容，如果想贏球，必須再提升我的水準，所以我會盡力做好準備。」

辛納下月才要過21歲生日，阿爾卡拉斯今年5月也才剛滿19歲，兩人都已躋身世界前10，成「三巨頭」時代後備受期待的新星。

將挑戰本季第5冠的阿爾卡拉斯說，和辛納已有幾次交手紀錄，每次都是硬仗，「我知道我必須打出最佳表現才能擊敗他，我決賽會盡全力表現。」

溫布頓 Novak Djokovic

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