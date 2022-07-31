網球／恭喜！ 前球后芭蒂成婚了

網壇漂亮寶貝莎拉波娃（Maria Sharapova）先前順利產下男嬰，35歲的她終於晉升人母，近日她在IG放上自己產後恢復訓練的影片，她直呼生完孩子後身體變得好虛弱：「我只是運動一下就感覺好像走了很遠一段路。」

2022-07-31 11:48