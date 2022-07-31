快訊

美國眾議長波洛西公布亞洲行程 名單未包括台灣

疫情緩降！本土+2萬824例 245境外 34染疫死亡

外交部新宿舍工安事故 鐵板砸斷工人右腳、送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／恭喜！ 前球后芭蒂成婚了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澳洲網球前「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），和未婚夫基西克（Garry Kissick）宣告兩人共結連理。圖擷自芭蒂IG
澳洲網球前「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），和未婚夫基西克（Garry Kissick）宣告兩人共結連理。圖擷自芭蒂IG

今年宣布卸下職業球員身份的澳洲網球前「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），正式迎接生命另個里程碑，她昨天凌晨在個人社群上傳和未婚夫基西克（Garry Kissick）的婚紗照，宣告兩人共結連理。

曾3度以「年終球后」迎接賽季的芭蒂，和高球選手的基西克去年年底就訂下婚約，今年初澳網前就已為婚事準備；2月芭蒂在家鄉迎接個人第3座大滿貫，為地主留下相隔44年的澳網金盃後，下個月就無預警宣布退休消息，當時她排名仍高居世界第一。

不到半年的時間，芭蒂展開人生新旅程，和基西克牽手相視而笑的婚紗照下也有許多選手獻上祝福，包括我國好手詹詠然、已經退役的前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）等，都恭喜芭蒂夫妻完成終身大事。

芭蒂 澳網 伍茲妮雅琪

延伸閱讀

網球／「身體變好虛弱」 莎拉波娃產後恢復訓練身材一樣棒

網球／不打疫苗無法入境 約克維奇仍盼打美網持續備戰

網球／球后回歸！斯威雅蒂延續紅土連勝

盧彥勳《生於奮鬥》 書寫台灣網球一哥20年的網球人生

相關新聞

網球／「身體變好虛弱」 莎拉波娃產後恢復訓練身材一樣棒

網壇漂亮寶貝莎拉波娃（Maria Sharapova）先前順利產下男嬰，35歲的她終於晉升人母，近日她在IG放上自己產後恢復訓練的影片，她直呼生完孩子後身體變得好虛弱：「我只是運動一下就感覺好像走了很遠一段路。」

網球／恭喜！ 前球后芭蒂成婚了

今年宣布卸下職業球員身份的澳洲網球前「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），正式迎接生命另個里程碑，她昨天凌晨...

網球／不打疫苗無法入境 約克維奇仍盼打美網持續備戰

儘管塞爾維亞名將約克維奇因拒絕接種COVID-19疫苗而無法入境美國，但他今天表示，他「正準備參加美國網球公開賽」

高球／蘇格蘭女子高球賽第3輪 徐薇淩暫並列第55

台灣旅美高球女將徐薇淩今天在蘇格蘭女子公開賽第3輪未能延續次輪手感，打出75桿，3輪總桿數以低於標準2桿的214桿，暫時...

高爾夫／綠林慈善盃女子公開賽 洪玉霖逆轉封后

綠林興業公司冠名贊助的「2022綠林慈善盃女子公開賽」今天（30日）在淡水台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行最終輪，風和...

羽球／東奧奪金一年了 李洋、王齊麟用努力面對壓力

去年的7月31日，東京奧運賽場上那一記令全國民眾情緒瞬間沸騰的「in」球，讓來自於金門與台北的「麟洋配」李洋與王齊麟，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。