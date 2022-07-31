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網球／恭喜！ 前球后芭蒂成婚了
今年宣布卸下職業球員身份的澳洲網球前「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），正式迎接生命另個里程碑，她昨天凌晨在個人社群上傳和未婚夫基西克（Garry Kissick）的婚紗照，宣告兩人共結連理。
曾3度以「年終球后」迎接賽季的芭蒂，和高球選手的基西克去年年底就訂下婚約，今年初澳網前就已為婚事準備；2月芭蒂在家鄉迎接個人第3座大滿貫，為地主留下相隔44年的澳網金盃後，下個月就無預警宣布退休消息，當時她排名仍高居世界第一。
不到半年的時間，芭蒂展開人生新旅程，和基西克牽手相視而笑的婚紗照下也有許多選手獻上祝福，包括我國好手詹詠然、已經退役的前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）等，都恭喜芭蒂夫妻完成終身大事。
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