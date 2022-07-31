網球／「身體變好虛弱」 莎拉波娃產後恢復訓練身材一樣棒
網壇漂亮寶貝莎拉波娃（Maria Sharapova）先前順利產下男嬰，35歲的她終於晉升人母，近日她在IG放上自己產後恢復訓練的影片，她直呼生完孩子後身體變得好虛弱：「我只是運動一下就感覺好像走了很遠一段路。」
莎拉波娃2020年宣布退休後，自創品牌當老闆，今年4月19日生日當天在IG公布懷孕喜訊，之後也順利產下巨蟹座男嬰，與英國企業家未婚夫吉爾克斯（Alexander Gilkes）一家三口過著幸福美滿的日子。
近日莎拉波娃則在IG分享，自己生完孩子2週後才有辦法下床行動，4週後開始恢復訓練。儘管是身體狀況維持良好的運動員，莎拉波娃仍透露生產帶來的影響：「沒想到我在生完孩子後身體會變得這麼虛弱，我只是運動一下就感覺好像走了很遠一段路。」不過許多粉絲仍留言：「生完孩子如何恢復成這樣的？？妳太完美了」、「看起來身材還是維持得很棒！」。
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