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網球／不打疫苗無法入境 喬科維奇仍盼打美網持續備戰

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
喬科維奇（Novak Djokovic）。 美聯社
喬科維奇（Novak Djokovic）。 美聯社

儘管塞爾維亞名將喬科維奇因拒絕接種COVID-19疫苗而無法入境美國，但他今天表示，他「正準備參加美國網球公開賽」。

法新社報導，依照目前規定，所有前往美國的旅客都必須完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

喬科維奇（Novak Djokovic）生涯在四大滿貫賽之一的美網3度奪冠，也才剛拿下另一場大滿貫賽溫布頓錦標賽的冠軍。他因為不願施打疫苗，今年1月在澳洲墨爾本遭驅逐出境，無緣挑戰年度首場大滿貫賽澳洲公開賽。

喬科維奇今天在社群網站Instagram寫道：「我正在備戰，猶如我獲准參賽一般。與此同時，我也正在等待消息，看是否有我可以前往美國的機會。祈求好運！」他在發文中還附上他練球的影片。

有超過4萬3000人簽署請願書，呼籲當局准許生涯拿過21座大滿貫冠軍的喬科維奇參加8月29日開打的美網。

35歲的喬科維奇在IG發文說：「我只想在此跟大家說，這幾天看到來自世界各地，這麼多充滿支持與愛的訊息，我十分感激。」

「這是我始料未及的，我太喜出望外了。我只是想說聲謝謝。大家以這麼充滿愛與支持的方式與我的網球生涯產生共鳴，希望我繼續參加比賽，這真的很特別。」

美網 Novak Djokovic

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