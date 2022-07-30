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16歲霹靂舞小將越級打怪 許馥雅笑稱被榨乾

中央社／ 台北30日電

年僅16歲的霹靂舞小將許馥雅，今天在霹靂舞國手選拔賽第2站，拿下青女組金牌，跳級挑戰成人組也成功鍍銅，成為最風光的舞者，不過她也苦笑，一天跳20幾輪：「快被榨乾。」

2022中華舞總霹靂舞國手選拔賽，今天在花漾Hana展演空間進行第2站賽事，成人男子組由亞運國手孫振奪冠，女子組則由陳怡茹封后。

今年5月才在世界中學生運動會摘下銅牌的小將許馥雅，是這次賽會成人組最「幼齒」的選手，暑假後才將升上高二的她，這次選拔賽越級打怪一路闖關，她承認，跟大姊姊們一起比賽，的確讓她有些緊張，不過結果仍比她預期的要更好。

事實上，許馥雅下午才剛在青女組拿下冠軍，傍晚又轉戰成人組，一天下來跳了20幾輪，她大喊吃不消，直呼：「被榨乾了。」

9歲開始習舞的許馥雅透露，一開始透過電視看到體操很感興趣，卻沒機會接觸，後來又看到霹靂舞，發現可以舞蹈和體操的地板動作，因此也一腳踏進舞蹈世界，每週至少練習4天，就算辛苦，她也甘之如飴。

霹靂舞是2024巴黎奧運比賽項目，許馥雅透露，她沒想過霹靂舞也能夠進奧運，不過一想到這項運動能被更多人看見，她說：「很酷。」她並透露，雖然她學得是霹靂舞，但去年東京奧運只要有台灣選手出賽，她都有關心。

問她有看了哪些比賽，她搞笑地說：「戴資穎的比賽，因為很多人說我跟她很像，我們的眼睛小小的。」

至於男子組冠軍孫振，4強賽第1套舞剛跳完，雙腿就開始抽筋，他一邊治療一邊撐完比賽，最後仍順利奪冠，他說：「內容很滿意，但抽筋很丟臉。」

孫振承認，為了他的運動生命，教練曾勸他放棄決賽，不過他強調：「都準備好了，我真的很想、很想比。」

霹靂舞

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