高爾夫／綠林慈善盃女子公開賽 洪玉霖逆轉封后

綠林興業公司冠名贊助的「2022綠林慈善盃女子公開賽」今天（30日）在淡水台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行最終輪，風和日麗下，紐西蘭籍台裔選手洪玉霖上演逆轉秀，抓四鳥一柏忌，打出三天來全場最低桿的69桿，以三輪總桿高於標準桿兩桿的218桿，超越原領先她六桿的姚宣榆，並以三桿勝差抱走冠軍盃，贏得冠軍獎金60萬元與冠軍附獎BESV提供的市價49800元PSA1電動輔助小徑自行車；這是她職業生涯第三冠。洪玉霖去年在台巡賽贏得兩冠，包括九月的建大輪胎盃及十月的聲寶女子賽，今天拿下職業生涯第三冠。

領先前兩輪的旅日女將姚宣榆今天狀況不佳，尤其後九洞打42桿，前九洞36桿，最後交出78桿，以三輪總桿高於標準桿五桿的221桿，繼上屆再度名列亞軍，獲得獎金30萬6千元。梁宜羚打出74桿，以三輪223桿，獲得第三名及獎金18萬4500元。

長春組54歲的張美珠打出74桿，奪得長春組冠軍，這不但是她長春賽的首冠，也是她職業生涯的首冠，贏得獎金5萬元；曾秀鳳繼上屆後，本屆再次拿下亞軍，她說參賽台日韓共七場長春盃賽以來，這已是第四亞了，期待下次奪冠。

業餘組也是演出逆轉秀，剛進入美國大學的的謝佳彧，今天打出77桿，三輪總桿230桿贏得最佳業餘選手，在職業榜並列第15名。鄭熙叡今天80桿，三天232桿名列業餘組第二，職業排名並列第19。

另外，李佳霈以距洞242公分獲得最終第三輪第10洞近洞獎，由歐德家具集團提供的獎金2萬元。

姚宣榆在首輪以70桿獲得每日最低桿獎金2萬元；曾楨與蔡欣恩第二輪都打出72桿，原本平分每日最低桿獎金2萬元，每人各平分獲獎金一萬元，不過贊助此獎項的綠林興業董事長林果兒在頒獎典禮上加碼她們兩人，每人都可獲獎金2萬元；洪玉霖以69桿贏得第三輪最低桿獎金2萬元。

洪玉霖今天以落後姚宣榆六桿出發，前九洞姚宣榆全打帕36桿，洪玉霖二鳥一柏忌35桿，仍然還落後五桿，後九洞姚宣榆接連在第10丶11及13洞都吞下柏忌後，洪玉霖只落後兩桿，隨後洪在第14及15兩洞連抓二鳥後，追平姚宣榆，第16洞姚宣榆的切桿與推桿都出現失誤，再吞柏忌，洪玉霖即超越領先一桿，第18洞姚宣榆開球偏右，第二桿撞樹落在樹下，第四桿才打上果嶺，兩推進洞苦吞「雙柏忌」，而洪玉霖最後三洞鐵桿與推桿合力建功，都打帕收場，最後倒贏姚宣榆三桿逆轉搶冠。

洪玉霖說，她賽前沒想到會贏，雖然第16洞結束，她已超越領先姚宣榆一桿了，不過她並沒有去想成績，直打到最後一洞最後一桿，推桿進洞後，她才意識到獲勝，「當時腦袋一片空白，後來遭到朋友潑水慶賀，十分開心！」