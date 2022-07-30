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羽球／東奧奪金一年了 李洋、王齊麟用努力面對壓力

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
金門縣長楊鎮浯（右）與麟洋共同發表麟洋奪金週年紀念酒。圖／金門酒廠提供
金門縣長楊鎮浯（右）與麟洋共同發表麟洋奪金週年紀念酒。圖／金門酒廠提供

去年的7月31日，東京奧運賽場上那一記令全國民眾情緒瞬間沸騰的「in」球，讓來自於金門與台北的「麟洋配李洋王齊麟，成了萬眾矚目的羽球黃金雙打，兩人今天特別在活動中分享這一年來遇到的壓力及心情。

金門酒廠在台北開設快閃酒吧「KK Bar 金酒吧」，金門縣長楊鎮浯化身一日店長，邀請李洋與王齊麟暢談心事，也特別帶來「麟洋配 Live Young 奪金週年紀念酒」送給兩人，勉勵兩人繼續朝著兩年後的奧運前進。

剛結束「台北公開賽」的爭戰，李洋與王齊麟接下來要面對8月開打的世界羽球錦標賽，重回東京福地希望再創佳績，距離奧運那一球後變化迅速。

面對近期成績不盡理想，李洋與王齊麟表示，隨著奧運奪金而來的是爆紅之後的關注與期待，後續比賽也是有贏有輸，面對網友的批評，只能以更多的練習及加倍的努力來回應。

金酒公司贊助「麟洋配」，也另外獻上一款專為李洋打造的「李洋16年紀念酒」，李洋表示，他以身為金門人為榮，也會繼續在球場上為鼓勵支持他們的每個人奮力拚搏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李洋 王齊麟 麟洋配

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