定向越野／Footland盃桃園站 近250大小選手齊聚虎頭山

2022年Footland盃全民來定向體驗賽系列桃園站，今於桃園虎頭山公園登場，近250名大小選手齊聚參賽，包括資深體育主播田鴻魁、無黨籍市議員「教官」陳品杰和甚至從屏東遠道而來的選手激戰，最終意外由41歲前電影錄音師陳煜杰和屏東聽障野跑好手柳旻宏分別拿下總排前二的佳績。

Footland盃全民來定向體驗賽系列桃園站是今年第四站體驗賽，而且賽事獲不少迴響，人數一場比一場還多。因為今年全民運將舉行定向越野，不少遠道而來的全民運定向越野選手也特別加入吸收更多的比賽經驗。今賽事採順點制，共有15個點，賽道都在虎頭山公園內，主要規畫賽事的國手林冠宇透露，這次桃園站的距離長，路線雖然相對簡單，但環境有挑戰性，必須要看得懂地圖，特別是過去地圖是1比4000，這次是1比10000，看地圖的難度會更增加。」

今桃園站還有不少特別參賽的名人，其中已經有4次全馬經驗的資深體育主播田鴻魁帶傷跟著友人首度挑戰定向越野，最後也順利完賽，魁哥賽後說：「雖然我在11到13個點有點迷路，但比完後覺得很好玩，類似定向越野這種比賽主要可以全家共同參與，而且跟路跑比起來更具挑戰性，也不會無聊，可以帶著小朋友參加打打卡，會有一種像是尋寶的樂趣；而且像我今天跑的時候還能跟楊梅跑團的人認識交朋友，並且跑在山林間也會有很多變化。」

定向體驗賽系列桃園站有近250人參賽。圖／中華定向越野協會提供

桃園站沒有分男女組別只排總成績，最終由已經有兩年經驗的前電影錄音師陳煜杰完全沒有失誤的表現下，最終以46分21秒奪冠，他透露：「難度不算高，但路線上下起伏，對體力會有一定的考驗。」

陳煜杰在年輕時期曾一個人騎單車挑戰泰國、柬埔寨和中國西藏、布達拉宮等地，幾年前曾為電影的錄音師，但2020年6月起遇疫情開始有更多時間才開始重新運動，最後因緣際會相中定向越野，目前每個月都還會練跑150公里以上。他說：「以前的工作是三大血汗工廠之一，時常要熬夜，現在接觸定向越野後，身體反而練的更健康，我現在的身體狀況應該是我人生次好的水平，因為定向越野不只拚體能而且要用到腦袋，沒想到我也能跟四肢發達的選手一較高下。」陳煜杰還自己訂下，希望在2025年參加世界壯年運動會一圓國手的美夢。

而最終以48分10秒總排第二、是來自屏東的31歲聽障定向越野好手柳旻宏，他是在大二時才開始接觸定向越野，他說：「很可惜在13至15點比較複雜有點迷路浪費了一點時間。」雖然柳旻宏已經從大學畢業從事行政工作，但他還是固定每周下班練跑步2到3次，一次都會跑10至20公里左右，他謙虛的表示：「未來希望可以進到前八當台灣國手。」