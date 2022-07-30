羽球／超美！小戴好友辛德胡當印度國家隊掌旗官

昨日大英國協運動會（The Commonwealth Games）在英國伯明罕正式展開，本屆共有72個會員國參加，而印度羽球球后辛德胡（PV Sindhu）則擔任開幕式的國家隊掌旗官，裝扮讓網友大喊「超美」，同時她也在首場比賽幫助印度隊旗開得勝。

辛德胡年初時曾喊話，今年目標拿下全英賽、世錦賽、亞運、大英國協運動會4座冠軍，未料在全英賽次輪面對到日本選手高橋沙也加就慘遭滑鐵盧，無緣晉級，同時也宣告目標破裂，在亞運宣布延期後，辛德胡還剩世錦賽及目前正在舉行的大英國協運動會有望爭奪金牌。

而昨日在擔任開幕式掌旗官時，辛德胡也在IG寫下:：「能在8月盛典上賦予領導與高舉旗子的責任，我深感榮幸。」隨後她也一甩全英賽陰霾，並在團體小組賽首戰就以21：7、21：6爆打對手，幫助印度以5:0碾壓對手。