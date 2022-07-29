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藤球／國際藤總改選 中華藤協理事長蔡鴻鵬當選副會長

聯合報／ 聯合新聞網／即時報導
中華藤協理事長蔡鴻鵬（右二）順利當選國際藤總副會長。圖／中華藤球協會提供
中華藤協理事長蔡鴻鵬（右二）順利當選國際藤總副會長。圖／中華藤球協會提供

國際藤球總會（International Sepaktakraw Federation, ISTAF）29日在泰國曼谷阿爾梅洛茲酒店舉行會員大會，會中進行四年一次的改選，中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬順利當選副會長。現任泰國籍的會長Gen. Charouck Arirachakaran少將也獲得連任，繼續領導國際藤總邁向下一個四年的發展，總會秘書長仍由阿都哈林留任。

本屆大會進行四年一度的改選，中華藤協理事長蔡鴻鵬接下前任理事長葉政彥的棒子，在副會長的競爭中順利當選，任期將從2022至2026年。蔡鴻鵬除了感謝各國家代表的支持外，也表示要歸功於曾擔任國際藤總副會長、亞洲藤總執行委員的中華藤協名譽理事長葉政彥、黃忠仁打下的良好基礎。

蔡鴻鵬表示，這是一個責任的開始，希望擔任這個職位能有助於讓台灣與國際接軌，未來也將爭取國際正式錦標賽來台舉辦，並促進與其他會員國彼此往來互動，包括教練、選手、裁判等各方面的交流。

國際藤總秘書長阿都哈林在會議中報告，國際藤總已經正式向國際奧會（IOC）提出申請加入會員，並有多個國際組織從旁協助，希望推進藤球運動登上奧運殿堂。國際藤總也與電競公司合作，未來將開發藤球遊戲軟體，期盼藤球納入電競比賽一環，從實體到線上全面發展。

國際藤總主辦的世界盃藤球賽也將於今年11月23至29日在南韓大田市舉行，南韓藤球協會理事長也在會中熱情邀約各國隊伍前來參賽，一起共襄盛舉。

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