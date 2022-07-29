F1／手握4座冠軍 維特爾拋出今年退休震撼彈
4屆F1年度世界冠軍、效力阿斯頓馬丁的車手維特爾（Sebastian Vettel），今突然拋出在本賽季結束後，將退休的震撼彈，這位德國名將希望未來花更多時間陪伴家人。
現年35歲的維特爾曾在2010年到2013年效力紅牛車隊，這段期間他也完成4連霸，還保有F1最年輕的獲桿位車手、年度總冠軍、衛冕總冠軍和4次獲得總冠軍車手等多項紀錄。此外他生涯共贏得53座單站冠軍，排名史上第3，僅次於漢彌爾頓(Lewis Hamilton)的103冠和「車神」舒馬克(Michael Schumacher)的91冠。
雖然寫下多項輝煌成績，但維特爾本季在阿斯頓馬丁車隊表現並不出色，最佳成績只拿到第6名，就在這個週末F1匈牙利站前夕，他宣布本賽季結束後就會退出職業車壇，「退休的決定很困難，我花了很多時間思考，但身為一名父親，我希望能多花一點時間陪家人，所以決定退休。」
F1本賽季還剩下最後 10 站，最終站阿布達比大獎賽是維特爾生涯參與的第300場大獎賽，也將是他F1生涯最後一站。
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