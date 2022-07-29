高爾夫／綠林慈善盃女子公開賽 姚宣榆兩輪後續保領先

綠林興業公司冠名贊助的「2022綠林慈善盃女子公開賽」今天（29日）在淡水台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行第二輪，持續高溫下，首日領先的旅日女將姚宣榆抗熱又保帕地奮力打出73桿，以兩輪總桿低於標準桿一桿的143桿，暫時保持領先，也是兩輪成績唯一低於標準桿的選手；明天爭奪冠軍盃與冠軍獎金60萬元。

以職業新兵身分打首場職業賽的地主選手張雅淳，今天也打出73桿，兩輪成績為高於標準桿兩桿的146桿，落後姚宣榆3桿，暫時居次。

兩位職業女將紐西蘭籍洪玉霖及梁宜羚各交出73桿與75桿，兩人同以149桿暫並列第三位，尚落後領先者6桿。

業餘選手鄭熙叡今天打出76桿，兩輪總桿152桿，是成績最好的業餘球員，在職業排行榜暫獨居第14位；謝佳彧打出74桿，兩輪總桿153桿，暫並列第15位。

曾楨與蔡欣恩都打出72桿，平分今天最低桿獎金2萬元，每人各獲得一萬元。

另有六位職業選手曾楨丶張瑄屏丶石澄璇丶吳佳晏丶黃筱涵與戴嘉汶，同以高於標準桿6桿的150桿，暫並列第五位。

姚宣榆今天三鳥四柏忌，前九洞有兩洞都是開球不理想，吞下兩個柏忌38桿，後九洞抓三鳥二柏忌35桿，她說，今天的旗位比較難，進攻角度受限，又多在果嶺的邊邊角角，如果長桿狀況不好，很難抓鳥。

前九洞她的推桿力道較小，推桿多會流掉未能推進洞，所以後九洞加重力道敢推一點，即改善很多，如第11與12洞兩記30呎與24呎長推桿進洞抓鳥最佳；第16洞的2呎小鳥推桿亦是。而第7洞與第10洞的12呎與3呎的保帕推桿也很重要。她今天31推，包括第14洞的三推。

姚宣榆表示，今天依然高溫炎熱，體能消耗很大，明顯感覺體力下降，因此今天先好好休息，明天決賽時會多補充水分，尤其是要加鹽，或喝自加鹽的沙士調節體溫，再來就是要專心應戰，一不小心就會掉桿的。

她今年6月20日在日次巡的靜岡新聞SBS女子賽奪冠，她表示，今年日次巡賽因疫情關係，會限制觀眾人數下場觀看，以賣門票方式進場，比賽時球場封場，期待台巡女子賽未來可以參考比照辦理。

甫轉入職業打首場職業賽的地主選手張雅淳，今天二鳥一柏忌一「雙柏忌」，也是前九洞發揮不理想，柏忌與雙柏忌各一，39桿，後九洞二鳥無柏忌34桿。

她指出，後九洞雖然風較大，不過心態比較好，增加耐心，多思考每一桿與下一桿的打法，在第16洞與第18洞分別拿下OK及13呎小鳥推桿；另外在第10洞沙坑中救球上果嶺，距洞2呎一推救帕及第14洞的果嶺後30碼回切距洞3呎也四桿救帕與第17洞三桿短洞也是沙坑中擊球上果嶺距洞12呎也救帕，都算是今天的好球。

明天決賽，她說會一步一步慢慢來，因確診過還存在「後新冠症」，因此先求調整自己的呼吸，以及身體與擊球的節奏，不一定要求抓鳥，也不太要求成績，盡量減少失誤，平穩攻守，打好每一桿就好。

這是綠林興業繼2020年首度冠名贊助後，去年因疫情取消，今年第二度冠名贊助這項比賽，並繼續由台灣高爾夫俱樂部協辦，TLPGA主辦。這項比賽總獎金330萬元，包括公開賽的300萬元及長春女子邀請賽的30萬元，公開賽有71位選手包括51位職業球員及20位業餘選手參賽，兩輪結束，取前40名選手晉級最後一輪決賽，公開賽冠軍可得獎金60萬元。長春組冠軍可獲獎金5萬元。