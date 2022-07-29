全中運閉幕嘉縣選手創近10年最佳成績 奪8金9銀11銅

我國網球選手莊吉生先前一席「從小就覺得自己是台灣人」感動不少國內球迷，不過也有人提出質疑他不會說中文、也非土生土長於台灣「能有多愛台灣？」對此，莊吉生的臉書粉專今天以「你所不知道的吉生」為題，講述他用幫助年輕選手的方式愛台灣。

2022-07-28 18:44