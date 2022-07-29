全中運閉幕嘉縣選手創近10年最佳成績 奪8金9銀11銅
全國中等學校運動會27日閉幕，嘉義縣共179名選手參加13種競賽，勇奪8金9銀11銅，比去年6金11銀7銅成績好，金牌數創近10年最高紀錄，預估頒發206萬獎勵金，較去年197萬增加9萬，刷新最高紀錄。
參賽項目：田徑、游泳、跆拳道、射箭、射擊、角力、柔道、軟式網球、桌球、木球、羽球、輕艇、滑輪溜冰等13種競賽。
嘉縣選手在傳統奪牌角力共得7金4銀5銅，金牌選手吳秉薰（自由式第十級）連2屆金牌；林昱進（希羅式第一級）國中奪金，高中再奪金；梅山國中木球1金3銀1銅；永慶高中軟網1銀2銅；跆拳道2銅；民雄國中輕艇1銀1銅。
以學校奪牌計算，梅山國中2金5銀4銅最大贏家；東石高中與太保國中2金1銀；永慶高中1金1銀3銅。嘉縣傳統強項運動持續保有競爭力，新興項目奪牌分散各校，代表各校多元發展獲成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言