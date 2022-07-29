全中運閉幕嘉縣選手創近10年最佳成績 奪8金9銀11銅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全中運閉幕，嘉義縣選手創近10年最佳成績， 勇奪8金9銀11銅。圖／嘉縣府提供
全中運閉幕，嘉義縣選手創近10年最佳成績， 勇奪8金9銀11銅。圖／嘉縣府提供

全國中等學校運動會27日閉幕，嘉義縣共179名選手參加13種競賽，勇奪8金9銀11銅，比去年6金11銀7銅成績好，金牌數創近10年最高紀錄，預估頒發206萬獎勵金，較去年197萬增加9萬，刷新最高紀錄。

參賽項目：田徑、游泳、跆拳道、射箭、射擊、角力、柔道、軟式網球、桌球、木球、羽球、輕艇、滑輪溜冰等13種競賽。

嘉縣選手在傳統奪牌角力共得7金4銀5銅，金牌選手吳秉薰（自由式第十級）連2屆金牌；林昱進（希羅式第一級）國中奪金，高中再奪金；梅山國中木球1金3銀1銅；永慶高中軟網1銀2銅；跆拳道2銅；民雄國中輕艇1銀1銅。

以學校奪牌計算，梅山國中2金5銀4銅最大贏家；東石高中與太保國中2金1銀；永慶高中1金1銀3銅。嘉縣傳統強項運動持續保有競爭力，新興項目奪牌分散各校，代表各校多元發展獲成果。

全中運閉幕，嘉義縣選手創近10年最佳成績， 勇奪8金9銀11銅。圖／嘉縣府提供
全中運閉幕，嘉義縣選手創近10年最佳成績， 勇奪8金9銀11銅。圖／嘉縣府提供
全中運閉幕，嘉義縣選手創近10年最佳成績， 勇奪8金9銀11銅。圖／嘉縣府提供
全中運閉幕，嘉義縣選手創近10年最佳成績， 勇奪8金9銀11銅。圖／嘉縣府提供

跆拳道 田徑 羽球

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