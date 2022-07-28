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兩岸奧會交流不間斷 運動品牌研討會視訊登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2022兩岸運動品牌賽事研討會」今天登場。圖／中華奧會提供
「2022兩岸運動品牌賽事研討會」今天登場。圖／中華奧會提供

受疫情影響，兩岸交流大部份領域都在停滯狀態，原定9月間要舉辦的杭州亞運會也延至明年舉行，不過兩岸奧會為持續互動，維持交流不中斷，今年首場活動「2022兩岸運動品牌賽事研討會」今天透過視訊方式登場，雙方各有3位學者、專家進行交流討論與經驗分享。

今天開幕式由兩岸奧會副主席蔡賜爵與高志丹主持，中華奧會副主席陳士魁、祕書長徐孝慈、委員許秀玲和大陸奧會副祕書長吳堅也分別與會指導，共有62名學員報名參加我方實體課程。

蔡賜爵致詞時指出，兩會自1997年簽訂互訪機制，每年均進行交流活動，這兩年因疫情影響，無法進行實體交流，但仍在兩會主席支持與重視下，改以線上視訊方式，持續進行專業研討會，讓兩岸體育實質交流不致中斷。此次舉辦兩岸運動品牌賽事研討會，邀請相關專家分享經驗心得，希望透過研習活動，解析品牌賽事，針對如何結合人文與地理環境以及數位、科技創新元素，營造出品牌特色，共創運動賽事與運動產業共榮。

蔡賜爵表示，我方推出的陸海空三大品牌賽事，都是國內歷史悠久、最受歡迎的活動，分別由新北萬金石馬拉松籌備會社會資源組組長陳怜潔分享「萬金石馬拉松20週年－品牌賽事在地耕耘與永續發展」、中華自由車協會祕書長李開志報告「國際自由車環台賽」，南投縣體育會副總幹事簡明標分享「萬人齊聚泳明潭－日月明珠展風華」，這三項活動歷年來家喻戶曉，參與人數眾多，深受國際高度重視，帶給學員精采的內容和啟發。

陸方針對「馬拉松運動發展概述及中國馬拉松賽事組織標準」、「全球視野下自行車賽事發展的探討」和「讓小眾專案走進大眾視野－家庭帆船賽的全民化」三項主題，分別由中國田徑協會副祕書長水濤、青海賽事發展公司副總經理劉文娣、中國帆船帆板運動協會市場部部長張夢頔提出精采報告。

研討會圍繞三個主題「馬拉松」、「自行車」、「水上賽事（家庭帆船賽與泳渡明潭）」進行分享及問答交流，將兩岸品牌賽事成功案例經驗與心得傳遞給賽事籌辦單位、體育從業人員，希望從中汲取經驗，提升賽事品質。

今天的活動也進行線上直播，讓無法到現場的民眾也能全程參與，分享課程內容。

「2022兩岸運動品牌賽事研討會」今天登場，中華奧會副主席陳士魁致詞。圖／中華奧會提供
「2022兩岸運動品牌賽事研討會」今天登場，中華奧會副主席陳士魁致詞。圖／中華奧會提供
「2022兩岸運動品牌賽事研討會」今天以視訊方式登場。圖／中華奧會提供
「2022兩岸運動品牌賽事研討會」今天以視訊方式登場。圖／中華奧會提供

萬金石馬拉松 自由車 田徑

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