網球／不會說中文能多愛台灣？莊吉生臉書千字文吐露心聲

我國網球選手莊吉生先前一席「從小就覺得自己是台灣人」感動不少國內球迷，不過也有人提出質疑他不會說中文、也非土生土長於台灣「能有多愛台灣？」對此，莊吉生的臉書粉專今天以「你所不知道的吉生」為題，講述他用幫助年輕選手的方式愛台灣。

出生美國洛杉磯的莊吉生的父母皆來自台灣，從小在家中都是講台語、在外說英文，暑假期間也會和父母一同返台，並強調台灣就是他的「根」（Root），希望能對這片土地有所貢獻。

基於自身和一起長大的其他網球員經驗，莊吉生體認到在青少年時期尚未有充足的經濟後盾與訓練計畫前，就直接進入職業賽事的困境，他的碩士論文也在探討青少年球員如何在進入職業與就讀大學間權衡，因此，莊吉生開始幫助台灣年輕球員到美國大學就讀。

「『說著有奇怪腔調的台語，跟台灣沒有實質連結』是有些網友對吉生的印象。」粉專寫道，美國名校華盛頓大學、肯塔基大學中也不乏受過莊吉生幫助的台灣球員，正因為他有著和大部分球員不太一樣的成長及教育背景，才能用他獨特的方式回饋家鄉。

身為職業球員的莊吉生，也不忘在忙中抽空幫忙推薦、牽線，面對年輕選手升學、轉職業、訓練或住宿上的問題也都不吝分享：「看過吉生採訪影片的球迷朋友都知道他很kóo-ì（古意）做的一切都只是單純的想要幫忙。小編希望這則分享能翻轉部分網友對吉生的誤解，認識他愛台灣的方式。」