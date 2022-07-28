體育署超前部署 編製新興運動規劃設計參考圖說

運動攀登與滑板已被列入奧運正式項目，體育署則提前編製運動攀登及滑板競賽場地規劃設計參考圖說，預計8月就會公告，替未來從事極限運動場館設計與安全規範訂定參考範本。

體育署運動設施組專門委員黃幸玉今天在體育署例行記者會上表示，運動攀登與滑板已是東京奧運正式比賽項目，且運動攀登在下屆巴黎奧運也將增加獎牌數，體育署走在前面，編製了運動攀登及滑板競賽場地規劃設計參考圖說。

體育署表示，在這份場地規劃設計參考圖說當中，也模擬規劃一座具3000席看台的競賽場地及編列工程預算書，其中涵蓋暖身、競賽場地，觀眾席、媒體轉播區，另有選手、裁判、觀眾、VIP、賽會人員與媒體等人員動線規劃，作為未來場地整備與興建參考範本。

除此之外，在編製的場地規劃設計參考圖說當中，也針對國際場館標準、安全著裝、場地設備等規範詳加解釋，讓未來使用相關設施的民眾多一層安全與保障。

黃幸玉透露，目前的確已有縣市政府申請希望改建地方的極限運動場，無奈前瞻計畫經費已使用完畢，因此相關補助只能暫延，但這也證明運動攀登與滑板運動將逐漸成為主流運動之一。