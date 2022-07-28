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網球／球后回歸！斯威雅蒂延續紅土連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
斯威雅蒂。 歐新社
斯威雅蒂。 歐新社

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）溫布頓後選擇從家鄉回歸賽場，波蘭公開賽首輪她輕鬆以6：1、6：2拍下同胞弗雷希（Magdalena Frech），本季紅土連勝推進到第17場。

斯威雅蒂溫布頓第三輪輸球，本世紀最長的連勝紀錄告終，波蘭公開賽才是她草地大滿貫後再度亮相。

「在家鄉出賽，有那麼多群眾支持，感覺當然很不同。」不過21歲的斯威雅蒂提到，之前並沒太多機會在波蘭出賽，「我當然需要更多專注力，帶著決心到場，不要讓腦袋想太多事情。」

「我很高興今天表現很穩定，因為弗雷希不是好對付的對手，一開賽我想對她施加壓力，做得也不錯，我很確定就我們的球風，在不同場地會有不同結果，像是草地，但在這裡，我的上旋球沒有問題。」斯威雅蒂說。

連同今天勝利，斯威雅蒂本季戰績是47勝4敗，今天打下紅土17連勝後，她也成為小威廉絲（Serena Williams）、大威廉絲（Venus Williams）、退役球星海寧（Justine Henin）和俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後，本世紀第5位紅土賽場單少17連勝的球員。

斯威雅蒂也透露，溫布頓後有給自己一些放鬆時間，但也很快就投入訓練，「所以我身體感覺很好，精神上有些挑戰，像是之前我在克拉科夫有辦慈善賽，這就讓人很有感觸。」

斯威雅蒂 大威廉絲 溫布頓

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