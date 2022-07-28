聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／球后回歸！斯威雅蒂延續紅土連勝
波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）溫布頓後選擇從家鄉回歸賽場，波蘭公開賽首輪她輕鬆以6：1、6：2拍下同胞弗雷希（Magdalena Frech），本季紅土連勝推進到第17場。
斯威雅蒂溫布頓第三輪輸球，本世紀最長的連勝紀錄告終，波蘭公開賽才是她草地大滿貫後再度亮相。
「在家鄉出賽，有那麼多群眾支持，感覺當然很不同。」不過21歲的斯威雅蒂提到，之前並沒太多機會在波蘭出賽，「我當然需要更多專注力，帶著決心到場，不要讓腦袋想太多事情。」
「我很高興今天表現很穩定，因為弗雷希不是好對付的對手，一開賽我想對她施加壓力，做得也不錯，我很確定就我們的球風，在不同場地會有不同結果，像是草地，但在這裡，我的上旋球沒有問題。」斯威雅蒂說。
連同今天勝利，斯威雅蒂本季戰績是47勝4敗，今天打下紅土17連勝後，她也成為小威廉絲（Serena Williams）、大威廉絲（Venus Williams）、退役球星海寧（Justine Henin）和俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後，本世紀第5位紅土賽場單少17連勝的球員。
斯威雅蒂也透露，溫布頓後有給自己一些放鬆時間，但也很快就投入訓練，「所以我身體感覺很好，精神上有些挑戰，像是之前我在克拉科夫有辦慈善賽，這就讓人很有感觸。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言