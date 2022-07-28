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宜蘭囝仔賴冠傑亞洲輕艇錦標賽奪銀 林姿妙盼再造佳績

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭囝仔、輕艇國手賴冠傑今年出征亞洲輕艇錦標賽奪佳績，縣長林姿妙昨接見表揚，期許他繼續為國爭國、為縣爭光。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭囝仔、輕艇國手賴冠傑今年出征亞洲輕艇錦標賽奪佳績，縣長林姿妙昨接見表揚，期許他繼續為國爭國、為縣爭光。圖／宜蘭縣政府提供

輕艇國手賴冠傑今年出征亞洲輕艇錦標賽，奪得1000公尺單人C艇組銀牌、500公尺單人C艇組銀牌的佳績，8月將遠赴加拿大參加世界輕艇競速錦標賽。縣長林姿妙在縣長會客室接見表揚，給予祝福、勉勵，期許他繼續為國爭國、為縣爭光。

宜蘭囝仔賴冠傑從宜蘭縣立吳沙國中發跡，受教練廖學滏啟蒙，經教練林裕堯、游志偉指導下，在國內外賽事屢獲佳績，且多次當選國家代表隊選手，為國爭取最高榮譽。

賴冠傑今年3月參加2022亞洲輕艇錦標賽，在1000公尺單人C艇組、500公尺單人C艇組都拿下銀牌，也將赴加拿大參加8月的世界輕艇競速錦標賽。

縣長林姿妙昨天接見賴冠傑表揚，並表示宜蘭囝仔勁厲害，他在國際體育舞台榮獲佳績，讓世界看見臺灣、看見宜蘭，實在不簡單，也勉勵在各項賽事競技場上再造輝煌。

縣府教育處表示，林縣長上任以來，非常支持縣內各項體育發展，且為培育縣內優秀運動選手，積極強化縣內運動設施，投注近億元經費推展各項運動、興設運動場館，提供選手完善培訓環境；未來將持續爭取經費並結合各單位資源，提升軟、硬體設施。

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