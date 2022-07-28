羽球／寫看球心得抽球拍！ 戴資穎實現寵粉承諾
相隔4年重返台北羽球公開賽，我國「一姊」戴資穎今年順利將金盃留在台灣，今天她再實現「送球拍」承諾，在自己的社群平台宣布舉辦送球拍活動，特別的是沒有明確截止日期，活動可能隨時結束，展現小戴的隨性風格。
小戴周日奪冠後就有提到，原本當天打算將球拍丟上觀眾席送給球迷，但最後「忘記了」，因此透過社群平台將球拍送給幸運兒；且小戴誠意十足，臉書粉絲團和Instagram同步舉辦，發文不到一小時的時間，臉書留言已突破兩千則，IG也有超過5百則留言，可見小戴的超高人氣。
台北公開賽金盃是小戴今年打下的第3座冠軍，她下一站將是下月底日本東京登場的世錦賽，上屆打進金牌戰的小戴將挑戰還沒「收集」到的世錦賽金牌。
小戴送球拍全文：
早安～
久等啦！！在此篇文章底下留言，就可以參加獲得球拍的資格，留言內容：就寫這次看台北公開賽的心情🤣
請大家不要重複留言，還有留言時間隨時會被我截止喔～
看到就趕快留言，才不會錯過獲得球拍的機會！
這次會選出兩位獲得球拍 (各一支)，感謝大家的支持：）
留言截止之後，會再公佈得獎人，請記得持續關注喔！
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