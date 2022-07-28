羽球／寫看球心得抽球拍！ 戴資穎實現寵粉承諾

相隔4年重返台北羽球公開賽，我國「一姊」戴資穎今年順利將金盃留在台灣，今天她再實現「送球拍」承諾，在自己的社群平台宣布舉辦送球拍活動，特別的是沒有明確截止日期，活動可能隨時結束，展現小戴的隨性風格。

小戴周日奪冠後就有提到，原本當天打算將球拍丟上觀眾席送給球迷，但最後「忘記了」，因此透過社群平台將球拍送給幸運兒；且小戴誠意十足，臉書粉絲團和Instagram同步舉辦，發文不到一小時的時間，臉書留言已突破兩千則，IG也有超過5百則留言，可見小戴的超高人氣。

台北公開賽金盃是小戴今年打下的第3座冠軍，她下一站將是下月底日本東京登場的世錦賽，上屆打進金牌戰的小戴將挑戰還沒「收集」到的世錦賽金牌。

小戴送球拍全文：