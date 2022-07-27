全中運／16金14銀29銅竹縣破紀錄 新竹縣長楊文科接棒舉辦明年全中運

全中運今天在花蓮順利閉幕，新竹縣代表隊今年在各項賽事頻傳捷報，最終抱回16金14銀29銅，總計59面獎牌，創新竹縣歷史最佳成績；2023年全中運將由新竹縣接手主辦，今天在花蓮縣舉辦會旗交接儀式，新竹縣長楊文科從花蓮縣副縣長顏新章手中接下會旗，歡迎全國鄉親明年「來新竹作客！」。

體育署副署長洪志昌表示，今年號稱史上最長全中運，對於花蓮縣團隊也給予肯定，明年由新竹縣籌辦，看到楊文科親自出席，展現新竹縣籌辦的企圖心。新竹縣國中小學校聯合組成《頭前》舞團，演出「《頭前》文化·科技·智慧城」，結合代表新竹縣的科技、客家、原民元素，帶來精湛演出，為明年新竹縣全中運搶先揭幕。

楊文科表示，新竹縣今年再次突破歷年成績，榮獲16金14銀29銅，象徵新竹縣體育發展蒸蒸日上，明年竹縣睽違47年舉辦全國綜合性運動賽會，是責任也是榮耀；這會帶新竹縣團隊向花蓮縣取經，有信心接下下一棒，迎接來自全國超過2萬名運動選手。

新竹縣教育局表示，新竹縣今年在田徑、柔道、滑輪溜冰、射箭及跆拳道五項表現極為優異。田徑項目今年獲得7金2銀3銅，其中湖口高中徐立紘在田徑1萬公尺和5千公尺項目勇奪雙金，芎林國中田徑小將林沛萱拿下國女五項全能及跳高兩面金牌，另有東泰高中張嘉妤獲高女跳高金牌，湖口高中黃郁媞獲高女三級跳遠金牌，新湖國中曾馨慧則獲國女標槍金牌。

柔道項目由尖石國中抱回4金1銅，更拿下國中男子組總錦標冠軍，由徐子樂及徐子堯兩兄弟摘下各一金，同隊鍾羽翔及林聖恩也各自拿下一金，尖石國中柔道隊在師長及教練的用心陪伴下，選手成績出色，令人刮目相看。