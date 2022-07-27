全中運／歷時最長5個月 全中運順利落幕交棒新竹縣

111年全中運「洄瀾逐夢 競在花蓮」圓滿落幕，這次全中運22個運動種類中，有51項200人次破大會紀錄，更有6項14人次破全國紀錄。全中運會旗交接儀式在今天下午4時於花蓮縣台灣原住民文化館舉行，在教育部體育署副署長洪志昌見證下，由花蓮縣副縣長顏新章交給新竹縣縣長楊文科，場面溫馨感人，也代表111年全中運完美的劃下句點。

花蓮縣政府舉辦111年全中運，本屆全中運參賽人數約計1萬8千多人、辦理22個競賽種類，且4月中旬國內各地疫情升溫，導致部分競賽種類延辦，花蓮縣政府除了需處理延賽導致整備完成競賽場地的復原、人員交通、食宿的善後安排，同時還有6種競賽種類繼續完成比賽，且需於最短時間內提出復賽規劃，任務艱鉅；另外辦理時間從111年3月9日資格賽開始到今天，歷時5個月，是歷年全中運參賽人數最多、競賽種類最多且辦理時間最長的全中運。

教育部體育署副署長洪志昌表示，今年全中運順利復辦，要特別感謝花蓮縣長徐榛蔚及全中運工作團隊盡心盡力投入全中運工作，在落實各賽事場館的防疫規範下，提供最好的場地，做最好、最貼心的服務，讓所有參與的工作人員都能安心完成任務，讓賽事順利圓滿。

本屆賽事受到新冠肺炎疫情影響，共有15個競賽種類延至7月，分3階段陸續復賽，花蓮縣政府以最高等級防疫措施因應下，讓111年全中運能順利完成所有的復辦賽事，克服疫情和夏日高溫，調整賽事時間，讓每位參賽的年輕選手有大顯身手的舞台，也讓全國的年輕運動好手在111年全中運寫下許多輝煌紀錄。且用辦理111年全中運的機會，提升縣內運動風氣，同時藉由中央的補助改善縣內體育場館。

在交接儀式上，111年全中運大會會旗由洪志昌交接給下屆主辦單位新竹縣政府，象徵傳承全中運的精采、卓越與輝煌。新竹縣政府由縣長楊文科率隊接下全中運會旗後，由新竹縣國中小聯合團隊《頭前》舞團帶來「《頭前》文化·科技·智慧城」精湛演出，為交接儀式增添光彩。