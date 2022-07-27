足球／揭秘英超少帥傑拉德執教規範 沒帶蛋糕也要罰款？

職業體育俱樂部都會有隊內規範，但稀奇的是「沒帶蛋糕也要罰」！

據外媒報導，足壇新賽季將打響，英超老牌球隊阿斯頓維拉的新規範外流，能從規範中看出少帥傑拉德的治軍嚴明，如遲到球隊會議每分鐘罰款200英鎊、訓練遲到直接罰500鎊，也要球員避免不必要傷病，洗澡不穿拖鞋罰100鎊，最神奇是隊員生日，那天若未帶蛋糕慶祝，每隔一天罰50鎊。

職業體育俱樂部都相當要求紀律，故會有隊內規範與罰款，常見的包含比賽日吞下紅、黃牌（造成球隊賽場上受傷害），或是訓練、商業出席、申報體測遲到等等。隨著足壇新賽季將至，權威八卦媒體《太陽報》報導了英超老牌俱樂部維拉隊外流的新賽季規範，引發球迷討論。

傑隊治軍嚴明

維拉隊去年賽季中換帥成少帥傑拉德領軍，這位利物浦傳奇退役後轉戰帥位，此前帶蘇超豪門格拉斯哥流浪者帶得不錯，傑隊治下的維拉上賽季還是保級成功，本季大力引援，從西甲強權塞維利亞引進巴西後衛卡洛斯，從馬競眼皮下簽到法國潛力新人卡馬拉，維拉想衝擊更佳名次的野心明顯，這也反映在紀律嚴明的新賽季規範上。

常規的遲到罰款以外，維拉新規範特別在於以時間計費，在球隊會議或教練會面遲到，每分鐘罰款200英鎊，至於訓練遲到罰500英鎊，如果遇到比賽日的會議，是直接罰款一千鎊。

生活紀律一把抓

生活紀律上也很嚴格，用餐後丟下餐盤用具，每一件罰100英鎊；把訓練裝備忘在訓練場一件也罰100鎊；若是趕時間怕遲到，亂停車也罰100鎊。還有洗澡時不穿拖鞋、罰100鎊，從中可看出傑隊不希望他的選手們過於隨意，承擔可能滑倒、不必要受傷的風險。

最引發熱議的是蛋糕罰款，若隊員有人生日，忘了帶蛋糕祝賀，每一天就罰50鎊，推測可能是促進團隊氣氛的目的。當年，前曼城傳奇球星亞亞圖雷就有過「蛋糕事件」，他在家鄉或是在法國時，生日都會有人問他要不要蛋糕，但在曼城沒有而感到不受重視，當然後續小事化無，還變成梗，但團隊氣氛打造也是好成績必備的任務。

這些罰款目的還是要讓這些身價不菲的球星在意，進而去遵守規範，維拉隊隊內均薪大約是每週四到五萬英鎊（英超足壇多用週薪計）。

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