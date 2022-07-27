快訊

林智堅稱蘇宏達先入為主應退審議會 台大「駁回申請迴避案」

國軍岡山醫院遭爆漢光演習期間開趴辦歡送會 院方這樣說

用特別費買紅酒等涉貪 北市勞動局長陳信瑜遭搜索約談

足球／揭秘英超少帥傑拉德執教規範 沒帶蛋糕也要罰款？

台灣醒報／ 台北報導
英超球隊阿斯頓維拉的少帥傑拉德（圖右）隊內新規範曝光，紀律相當嚴明。 路透社
英超球隊阿斯頓維拉的少帥傑拉德（圖右）隊內新規範曝光，紀律相當嚴明。 路透社

職業體育俱樂部都會有隊內規範，但稀奇的是「沒帶蛋糕也要罰」！

據外媒報導，足壇新賽季將打響，英超老牌球隊阿斯頓維拉的新規範外流，能從規範中看出少帥傑拉德的治軍嚴明，如遲到球隊會議每分鐘罰款200英鎊、訓練遲到直接罰500鎊，也要球員避免不必要傷病，洗澡不穿拖鞋罰100鎊，最神奇是隊員生日，那天若未帶蛋糕慶祝，每隔一天罰50鎊。

職業體育俱樂部都相當要求紀律，故會有隊內規範與罰款，常見的包含比賽日吞下紅、黃牌（造成球隊賽場上受傷害），或是訓練、商業出席、申報體測遲到等等。隨著足壇新賽季將至，權威八卦媒體《太陽報》報導了英超老牌俱樂部維拉隊外流的新賽季規範，引發球迷討論。

傑隊治軍嚴明

維拉隊去年賽季中換帥成少帥傑拉德領軍，這位利物浦傳奇退役後轉戰帥位，此前帶蘇超豪門格拉斯哥流浪者帶得不錯，傑隊治下的維拉上賽季還是保級成功，本季大力引援，從西甲強權塞維利亞引進巴西後衛卡洛斯，從馬競眼皮下簽到法國潛力新人卡馬拉，維拉想衝擊更佳名次的野心明顯，這也反映在紀律嚴明的新賽季規範上。

常規的遲到罰款以外，維拉新規範特別在於以時間計費，在球隊會議或教練會面遲到，每分鐘罰款200英鎊，至於訓練遲到罰500英鎊，如果遇到比賽日的會議，是直接罰款一千鎊。

生活紀律一把抓

生活紀律上也很嚴格，用餐後丟下餐盤用具，每一件罰100英鎊；把訓練裝備忘在訓練場一件也罰100鎊；若是趕時間怕遲到，亂停車也罰100鎊。還有洗澡時不穿拖鞋、罰100鎊，從中可看出傑隊不希望他的選手們過於隨意，承擔可能滑倒、不必要受傷的風險。

最引發熱議的是蛋糕罰款，若隊員有人生日，忘了帶蛋糕祝賀，每一天就罰50鎊，推測可能是促進團隊氣氛的目的。當年，前曼城傳奇球星亞亞圖雷就有過「蛋糕事件」，他在家鄉或是在法國時，生日都會有人問他要不要蛋糕，但在曼城沒有而感到不受重視，當然後續小事化無，還變成梗，但團隊氣氛打造也是好成績必備的任務。

這些罰款目的還是要讓這些身價不菲的球星在意，進而去遵守規範，維拉隊隊內均薪大約是每週四到五萬英鎊（英超足壇多用週薪計）。

【更多精采內容，詳見

英超 利物浦 西甲

延伸閱讀

有片｜減肥也能放心吃！低卡健康清爽的優格藍莓蛋糕

媳婦抱怨嬰兒買周歲送「花生巧克力蛋糕」 網緩頰：至少有心準備

七夕浪漫「住」攻！星飯店甜蜜配套 「小情人」也入列

有片｜減肥也能放心吃！低卡健康清爽的優格藍莓蛋糕

相關新聞

全中運／歷時最長5個月 全中運順利落幕交棒新竹縣

111年全中運「洄瀾逐夢 競在花蓮」圓滿落幕，這次全中運22個運動種類中，有51項200人次破大會紀錄，更有6項14人次...

泰拳／泰國名將擂台上被打到腦死 法國對手自責宣佈引退

本月在一場泰拳比賽上，泰國名將名將潘東猜（Panphet Pandungchai）與法國對手杜蘭德（Anthony Durand）對決時，因頭部不慎撞擊到地板，陷入昏迷因此緊急送醫，但在近日宣告無力回

足球／揭秘英超少帥傑拉德執教規範 沒帶蛋糕也要罰款？

職業體育俱樂部都會有隊內規範，但稀奇的是「沒帶蛋糕也要罰」！ 據外媒報導，足壇新賽季將打響，英超老牌球隊阿斯頓維拉的新規範外流，能從規範中看出少帥傑拉德的治軍嚴明，如遲到球隊會議每分鐘罰款200

台北羽賽／周天成飛身撲救 王齊麟跪地三連擊雙登最佳救球

台北羽球公開賽在本週正式結束，本次我國好手們也屢傳捷報，男子方面先是周天成奪下男單冠軍，另一方面眾所矚目的「麟洋配」在冠軍賽雖然不敵馬來西亞組合只拿下亞軍，但兩組人馬都入選昨日世界羽聯（BWF）上傳的

足球／培育小將袁永誠踢進西班牙職業隊 中華開發邀分享

中華開發文教基金會長期協助新世代多元發展，培養專業技能。台灣首位踢進西班牙職業隊的足球好手袁永誠，即是中華開發文教基金會...

羽球／「被奧運金牌束縛」 中國退役名將點出麟洋配心態問題

我國男雙組合李洋、王齊麟在本屆台北羽球公開賽高居頭號種子，兩人也不負眾望順利殺入冠軍賽，可惜激戰三局後輸給了馬來西亞萬緯聰、鄭凱文屈居亞軍。「麟洋配」在東奧奪金後陷入低潮，身為奧運男雙金牌得主的中國退

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。