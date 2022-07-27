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台北羽賽／周天成飛身撲救 王齊麟跪地三連擊雙登最佳救球
台北羽球公開賽在本週正式結束，本次我國好手們也屢傳捷報，男子方面先是周天成奪下男單冠軍，另一方面眾所矚目的「麟洋配」在冠軍賽雖然不敵馬來西亞組合只拿下亞軍，但兩組人馬都入選昨日世界羽聯（BWF）上傳的最佳救球美技，算是另類肯定。
我國羽球一哥周天成在本屆比賽勇奪冠軍後，成為賽史第一人奪下4次冠軍的選手，而他在4強時，面對到馬來西亞好手宋俊偉第二局12：6領先時，靠著一個帥氣撲接救球入選最佳美技。
至於東奧男雙金牌「麟洋配」則在決賽對戰大馬組合，首局8：14落後時，王齊麟不慎打滑跪地，對手也把握機會不斷向他發起攻擊，但他直接跪在地上反擊，連三次擋下對手猛攻，最後讓對方發生失誤而奪下分數，還露出帥氣的笑容，因此入選救球美技。
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