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羽球／「被奧運金牌束縛」 中國退役名將點出麟洋配心態問題

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋(左)與王齊麟(右)。 聯合報系照
李洋(左)與王齊麟(右)。 聯合報系照

我國男雙組合李洋、王齊麟在本屆台北羽球公開賽高居頭號種子，兩人也不負眾望順利殺入冠軍賽，可惜激戰三局後輸給了馬來西亞萬緯聰、鄭凱文屈居亞軍。「麟洋配」在東奧奪金後陷入低潮，身為奧運男雙金牌得主的中國退役名將蔡贇，就以前輩的身份點出這組搭檔目前的問題。

李洋、王齊麟兩人自從去年東京奧運風光奪金後，就陷入冠軍荒，本屆台北羽球公開賽終於殺入久違的冠軍戰，可惜仍無緣奪冠，對此蔡贇指出「麟洋配」疑似心態出了問題：「拿到奪下奧運冠軍後，對於自己的定位已經混亂。」

蔡贇坦言去年在奧運時沒人看好「麟洋配」，當時兩人在技術層面上，確實離頂尖還有不小差距，但兩人卻善用自己優勢，因而奪下奧運金牌，但現在的他們疑似忘記贏球方法，對比奧運時的拼勁，現在有種「捨不得發力的感覺」，似乎是被奧運冠軍給束縛了。

至於要如何改善，蔡贇也給出建議，希望兩人重新省思自己的優勢，「沒保留的全力進攻」才能重新回到顛峰：「奧運冠軍不該成為你的架子，而是要成為你奪冠的經驗，從之前創下的成績堅定自己的道路，而不是為了奪冠而捨棄自己優勢改變打法。」

東京奧運 金牌

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