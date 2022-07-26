足球／C羅抵達曼聯訓練場 將與新教頭討論未來
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天回到英超曼徹斯特聯隊訓練場，將與曼聯新總教練滕哈格（Erikten Hag）討論他在該隊的未來。
法新社報導，37歲的C羅因個人因素錯過曼聯前往泰國和澳洲的季前巡迴賽，他想離開他去年才重新加入的這支球隊。
C羅和他的經紀人門德斯（Jorge Mendes）一起，來到曼聯的卡林頓（Carrington）訓練基地。前曼聯總教練佛格森（Alex Ferguson）也被見到抵達當地。
新教頭滕哈格本月稍早曾表示，C羅是「非賣品」。他說：「我們正在為羅納度計劃本季賽事，就是這樣，我期待與他合作。」
「我讀過一些報導，但我要說的C羅是非賣品，他在我們的計劃當中，我們希望一起獲得成功。」
曾為西班牙皇家馬德里（Real Madrid）和義大利尤文圖斯（Juventus）效命的C羅，上個賽季24次進球，是曼聯的頭號射手。
不過曼聯在英超聯賽（Premier League）排名第6，無緣晉級歐洲冠軍聯賽（Champions League）。
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