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網球／小威廉絲後第一人 高芙推專屬鞋款

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高芙。 法新社
高芙。 法新社

今年法網打進女單決賽的美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）上周末在亞特蘭大進行的表演賽亮相專屬簽名鞋，成贊助廠商New Balance發行的第一雙明星球員專屬簽名鞋款，為自己紀錄再添一筆。

年僅18歲的高芙，14歲就和New Balance開始合作，目前世界排名11的她表示，整個團隊從設計、行銷都非常用心，「他們非常在意我，不只是以選手身份，而是我整個人，這樣的關係讓我們創造出這雙鞋。」

高芙的第一雙簽名鞋款「Coco CG1」下月底將發行，售價170美金，設計上受90年代的風格啟發，是具有現代風的復古鞋款。

在此之前，女網只有美國名將小威廉絲（Serena Williams）曾和NIKE和Puma出過簽名鞋，高芙成近年唯一有專屬鞋款的網壇女將。

根據統計，女籃部分也僅有10名WNBA球員曾經出過簽名鞋，最近一位是西雅圖風暴隊的明星前鋒斯圖爾特（Breanna Stewart），本月芝加哥舉行的WNBA明星賽周，她和Puma合作的「Puma Stewie 1s」才剛亮相，成近10年唯一推出專屬鞋款的女籃球員。

高芙 明星賽 小威廉絲

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