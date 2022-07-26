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體操／鞍馬王子李智凱再進化 新動作將申請認證拚命名權

中央社／ 台北26日電
李智凱。 報系資料照
李智凱。 報系資料照

東京奧運銀牌得主、「鞍馬王子」李智凱持續進化，台灣體操代表隊總教練林育信透露，已幫愛徒打造E級難度的全新動作，近期就會亮相申請認證，也希望能取得新動作命名權。

台灣男子體操代表隊將於8月6日在國訓中心舉行2022世界體操代表隊國手選拔賽，而5月亞錦賽班底將全數保留，另外選出2名全能好手加入代表隊，此外李智凱也將在鞍馬拿出新動作，一旦通過認證，就會在下半年賽事曝光，並向國際體操總會（FIG）申請命名權。

事實上，過去台灣也有選手以新動作獲得命名權，女子體操好手丁華恬就曾在地板項目以「跨跳結環180度」的新動作，命名為「丁丁跳」。

林育信透露，李智凱的新動作也是替2年後的巴黎奧運鋪路，「李智凱的湯瑪斯迴旋大家都知道、看過了，除要讓國際上知道他還有進步空間，另一方面他若能取得命名權，也能在體操擁有新的高度。」

對於新動作認證，林育信則承認，只有5成把握，「他的新動作在國際上沒人做過，主要還是要看裁判認定，因為他是把過去的半組結合成一組，如果裁判認為是重複動作，就無法申請命名。」

不過林育信強調，就算新動作無法取得命名權也無所謂，因為仍有許多其他備案，他自信地說：「我們還有很多組動作在準備，不會影響接下來的準備。」

李智凱 林育信 湯瑪斯

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