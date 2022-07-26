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體育結合社群 體育署3平台吸運動粉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
體育署舉辦「110年度體育署運動賽程成果記者會」。記者曾思儒／攝影
體育署舉辦「110年度體育署運動賽程成果記者會」。記者曾思儒／攝影

教育部體育署為提升國內體育運動賽事能見度及參與度，連續4年規劃並招標「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，去年完成轉播之30場共120小時的國內體育賽事，收視管道也包含電視及數位平台，順應現今的收視習慣。

今天體育署舉辦「110年度體育署運動賽事成果記者會」，110年計畫中，教育部體育署創建了全新的運動產業媒體資訊社群平台「動滋Sports」，分別於三大社群平台Facebook、Instagram與YouTube皆有設立粉絲專頁與頻道，成功活用社群平台宣傳各項運動賽事，也讓國人更加瞭解臺灣選手們，更依照不同平台屬性設計各式社群原創內容，將運動產業、政策宣導資訊等內容，以趣味形式推廣大眾認識。

110年轉播的30場賽事包含各項企業聯賽、綜合型賽會、國內基層賽事等，且除提供民眾電視以及網路兩種收看管道，另規劃獨家的網路單元節目「今天不只聊運動」，每集邀請不同項目的運動好手，除分享自身專業，也與主持人張立群一同談天玩遊戲，活潑趣味的內容深受民眾歡迎。

根據體育署資料，「動滋Sports」從去年10月18日開設各社群平台，不到一年的時間，Facebook粉絲團已有將近9000人以上的粉絲追蹤，Instagram也累積4100以上的粉絲數，YouTube頻道也有4300位訂閱者。

體育署

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