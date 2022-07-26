桌球／上周力克強敵梁靖崑 不老傳奇莊智淵世界排名升至16

「小林同學」林昀儒在上週的WTT歐洲夏季冠軍賽無緣16強，國際桌總（ITTF）近日更新世界排名，林昀儒下滑一名來到世界第七，而打進四強的我國「桌球教父」莊智淵則上升一名，來到第16位。

林昀儒本季在WTT球星挑戰賽克羅埃西亞薩格勒布站擊敗19歲中國新星向鵬奪冠，這也是他本季第一座冠軍。接著他在布達佩斯球星挑戰賽止步八強、布達佩斯冠軍賽則是「一輪遊」，男單世界排名下滑一位來到第七。

而在布達佩斯冠軍賽八強戰接連化解中國名將梁靖崑4個賽末點最終獲勝的莊智淵，排名則來到世界第16。

女單一姐鄭怡靜的世界排名下滑3位來到第31，陳思羽第32名緊追在後；男雙和混雙部分排名皆沒有變化，莊智淵、陳建安維持世界第六，林昀儒、廖振珽則是世界20；「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜仍以4620分位居世界第一，但與第二名中國組合王楚欽、孫穎莎僅差620分。

另外，在布達佩斯冠軍賽奪冠的日本名將張本智和由世界第八上升至第四，搶下亞軍的林高遠排名則一口氣竄升8名，來到第12名。