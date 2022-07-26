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足球／先發4人超過60歲 台北元老隊4度奪長青組奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北元老隊第4度拿下全國冠軍。圖／蔡尚明提供
台北元老隊第4度拿下全國冠軍。圖／蔡尚明提供

「2022兆豐銀行全國體育署盃FUTSAL足球錦標賽」昨天在嘉義舉行，其中在55歲長青組賽事中，陣中先發球員有4人超過60歲的台北元老隊，第四度拿下全國冠軍。

  台北元老隊是從小由晨光領隊李正輝與教練高庸帶領一起長大球員，包括壯年隊球星也是隊長陳文發，還有華夏科技大學蔡尚明、黃進聰、王俊隆、謝志君、邱正財、李川、葉錦東、王家中，還有剛滿55歲，遠近馳名，人稱高個怪腳細膩腳法張文杰等，談到球隊組成蔡尚明表示：「我們就是一群熱愛足球的好朋友，從年輕踢到現在，希望能一直踢到老。」

這次台北元老隊先發球員有4位都超過60歲，這些人年輕時是甲組與國家隊代表成員，40歲後更是代表國家經年參加各國壯年足球賽，屢獲佳績，並且兩度進總統府接受表揚，先後由國內熱愛足球運動的大老闆支持，北部龔元高、已故林宏吉，南霸天劉福財等領隊親自率隊征戰四方。

這兩屆賽事，則是由高齡80歲足球鬼才江太平擔任領隊，非科班出身他雖脊椎壓迫兩度開刀與心臟架了心血管四根支架，依舊活躍在足球場上，不認輸奮鬥精神足為後輩學習，這群台灣足球場上的不老傳說，為了熱愛踢球凝聚在一起，不僅想要活到老、踢到老，更想給觀眾看到一場好球賽。

體育署

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